Netflix aggiunge 20 nuovi film e spettacoli questa settimana (20 novembre 2022)

È la settimana del Ringraziamento e oltre alla gioia che deriva dal mettersi in coma alimentare, questa settimana porta anche un sacco di nuovi film e programmi Netflix. Mentre eviti i tuoi parenti in bagno o ti nascondi in macchina, puoi dare un’occhiata a una nuova serie Netflix Original, un nuovo speciale comico e un nuovo film di Natale.

Mercoledì arriverà finalmente su Netflix mercoledì 23 novembre 2022. Mentre questo nuovo spettacolo su Mercoledì Addams urla Halloween, Netflix ha deciso che sarebbe uscito subito prima del Ringraziamento.

La serie segue la giovane figlia di Addams mentre si trasferisce in una nuova scuola. Impara anche a padroneggiare le sue capacità psichiche e scopre i misteri in cui i suoi genitori sembrano essere coinvolti.

Mercoledì nel cast Jenna Ortega, Gwendoline Christie, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzman, Riki Lindhome, Jamie McShane, Hunter Doohan e Joy Sunday.

Trevor Noah ha anche un nuovo speciale comico in arrivo questa settimana. Su Netflix martedì 22 novembre. Questo sarà il suo primo speciale comico da quando ha annunciato la sua partenza da Lo spettacolo quotidiano. Trevor Noah: Vorrei che tu lo facessi presenta il comico che parla di come imparare il tedesco, giudicare le persone nei film dell’orrore (non lo facciamo tutti?) e affrontare le moderne forme di comunicazione.

Puoi anche controllare Il diario di Noël giovedì 24 novembre. Il nuovo film delle vacanze è interpretato da Justin Hartley, Barrett Doss, Bonnie Bedelia, James Remar, Treat Williams ed Essence Atkins.

Segue l’autore di best-seller Jake Turner mentre torna a casa per Natale per occuparsi della proprietà della madre separata. Mentre è lì, trova un diario che potrebbe rivelare segreti del suo passato e del passato di una giovane donna di nome Rachel. È la figlia di una donna che lavorava per i suoi genitori.

Questa settimana porta anche Natale alla Fattoria del Vischio mercoledì 23 novembre e la stagione 3 di Sangue & Acqua venerdì 25 nov.

21 novembre

My Little Pony: Il giorno dei desideri d’invernoStoryBot: tempo di risposta

22 novembre

LEGO: City Adventures stagione 4Trevor Noah: Vorrei che tu lo facessi

23 novembre

I BoxtrollSangue, sesso e regalitàNatale alla Fattoria del VischioPiano di lezioneI nuotatoriTaco Chronicles: attraversa il confineLa voce ininterrottamercoledìChi è un bravo ragazzo?

24 novembre

Primo amoreIl diario di NoëlMancinoLa ScomparsaLa tentazione di Tyler Perry: Confessioni di un consulente matrimoniale

25 novembre

Sangue e acqua stagione 3Ghislaine Maxwell: Ricchi sfondati

