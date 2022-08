Netflix aggiunge 20 nuovi film e programmi questa settimana (22 agosto 2022)

È arrivata una nuova settimana e, come sempre, ciò significa che Netflix sta aggiungendo un sacco di nuovi film e programmi alla sua formazione. Questa settimana il nuovo contenuto include una nuova serie comica, una nuova serie per bambini e un nuovo reality show immobiliare.

Il primo di questa settimana è Mo! La serie comica arriva su Netflix mercoledì 24 agosto 2022 e segue il rifugiato palestinese Mo, mentre cerca asilo, cerca di capire il confine tra due culture (e tre lingue) e si fa strada verso la cittadinanza statunitense. Ci sono molte battute d’arresto e ostacoli sulla sua strada, ma cerca di usare l’umorismo per superare tutto.

La serie di otto episodi è interpretata da Mohammed Amer, Teresa Ruiz, Farah Bsieso, Omar Elba, Tobe Nwigwe e Mohammad Hindi.

Dai un’occhiata al trailer qui:

Ollie perduta arriverà anche su Netflix questa settimana mercoledì 24 agosto. La serie per bambini segue un giocattolo smarrito che viaggia per la campagna alla ricerca del ragazzo a cui appartiene. Guarda anche la storia del ragazzo che ha perso quello che era il suo migliore amico. Prepara i fazzoletti!

Mo

La serie di quattro episodi presenta sia live-action che animazione e vede protagonisti Jonathan Groff, Jake Johnson, Gina Rodriguez, Tim Blake Nelson, Mary J. Blige e Kesler Talbot.

Dai un’occhiata al trailer qui:

E anche un altro reality show immobiliare è diretto su Netflix questa settimana (non ne abbiamo abbastanza??). Vendo l’OC arriva su Netflix mercoledì 24 agosto. Segue Jason Oppenheim da Vendo tramonto ma si sta espandendo e aprendo un nuovo ufficio a Newport Beach. Come sempre, il gruppo venderà le case più costose che tu abbia mai visto e entrerà in ogni sorta di dramma.

Dai un’occhiata al trailer qui:

Questa settimana include anche Disobbedienza e Io tempo venerdì 26 agosto e In esecuzione con il diavolo: Il mondo selvaggio di John McAfee mercoledì 24 agosto

Novità su Netflix questa settimana: dal 21 al 27 agosto

21 agosto

Una canzone da cowgirl

23 agosto

Chad e JT vanno in profonditàUntold: L’ascesa e la caduta di AND1

24 agosto

Ollie perdutaMoOcchio strano: BrasileIn esecuzione con il diavolo: Il mondo selvaggio di John McAfeeVendo l’OCSotto tiroAttento, siamo pazzi

25 agosto

Angry Birds: Summer Madness, Stagione 3Storia 101, Stagione 2L’avventura del parco a tema di RilakkumaQuesto è Amore

26 agosto

DisobbedienzaDisco rigido: il modo MaloofAdulti amorevoliLudikIo tempo atmosfera di Seul

