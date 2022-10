Netflix aggiunge 20 nuovi film e programmi questa settimana (16 ottobre 2022)

In qualche modo, è già metà ottobre! Ciò significa clima più freddo ed essere sempre più vicini ad Halloween, ma significa anche che Netflix sta aggiungendo un sacco di nuovi film e programmi. Questa settimana, puoi dare un’occhiata a una nuova serie fantasy di Netflix, una nuova stagione di un vero spettacolo poliziesco e un nuovo dramma poliziesco.

di Netflix La scuola del bene e del male inizia lo streaming mercoledì 19 ottobre 2022, con Charlize Theron, Kerry Washington, Laurence Fishbourne, Kit Young, Patti Lupone e Michelle Yeoh, la serie segue le migliori amiche Sophie e Agatha che si trovano ai lati opposti di una guerra. Tutto inizia quando iniziano a frequentare una scuola di magia dove dovrebbero imparare a bilanciare il bene e il male.

Dai un’occhiata al trailer qui:

Misteri irrisolti è tornato anche con il volume 3. I primi tre episodi usciranno martedì 18 ottobre e poi altri tre episodi verranno rilasciati ogni settimana dopo. I primi tre episodi sono intitolati “Mystery at Mile Marker 45”, “Something in the Sky” e “Body in Bags”. Questi saranno perfetti con Halloween proprio dietro l’angolo.

Dai un’occhiata al trailer qui:

Anche Netflix sta aggiungendo Lo straniero mercoledì 19 ottobre. Il film è interpretato da Joel Edgerton e Sean Harris ed è stato diretto e scritto da Thomas M. Wright. Il film racconta la storia di due uomini che si incontrano su un aereo e iniziano un’amicizia. Questa nuova relazione fa emergere il bene in entrambe le loro vite. O almeno così pensano.

Entrambi si nascondono qualcosa l’uno all’altro. E sullo sfondo, la polizia sta conducendo un’operazione enorme e si sta avvicinando a un sospetto. Potrebbe essere uno degli amici?

Dai un’occhiata al trailer qui:

Questa settimana porta anche Toni Morrison: I pezzi che sono domenica 13 ottobre Cialde + Ristorante Mochi lunedì 17 ottobre e la stagione 3 di L’amore è cieco mercoledì 19 ottobre.

Novità su Netflix questa settimana: 16-22 ottobre

16 ottobre

Dracula IndicibileToni Morrison: I pezzi che sono

17 ottobre

Cialde + Ristorante Mochi

18 ottobre

Gabriel Iglesias: Stadium Fluffy in diretta da Los AngelesLiSA Un altro grande giornoSomebody Feed Phil stagione 6Misteri irrisolti volume 3 (Nuovi episodi settimanali)

19 ottobre

La banda dei guanti verdiLove Is Blind stagione 3 (Nuovi episodi settimanali)Notre DameLa scuola del bene e del maleIl Sconosciuto

21 ottobre

28 giorni infestatiBarbari II Discendente Da zeroAlto: Confessioni di un Ibiza Drug Mule ONI: Il racconto di Dio del tuono Pokémon Ultimate Journeys

22 ottobre

LOL sorpresa! Sfilata di moda invernale

Cosa guarderai su Netflix questa settimana? Fateci sapere nei commenti qui sotto!