Netflix aggiunge 18 nuovi film e programmi questa settimana (4 settembre 2022)

La prima settimana intera di settembre sta iniziando e con essa arrivano alcuni nuovi film e programmi su Netflix. Questa settimana il servizio di streaming aggiungerà un nuovo K-drama settimanale, una nuova stagione di una serie preferita dai fan e un nuovo film con Queen Latifah.

Il primo è C’era una volta una piccola città. Il K-drama arriverà su Netflix lunedì 5 settembre 2022. La serie di 12 episodi avrà episodi disponibili ogni lunedì, martedì e mercoledì con il finale di stagione il 28 settembre.

La serie segue un veterinario di una grande città che deve trasferirsi in un piccolo paese di campagna. Mentre è lì, incontra un agente di polizia per il quale potrebbe provare dei sentimenti. Se sei un fan del romance, conosci molto bene questo tropo.

Dai un’occhiata al trailer qui:

Questa settimana porta anche la stagione 5 di Cobra Kai venerdì 9 settembre. La serie Netflix preferita dai fan è basata su Il bambino del karate franchise, ma si svolge decenni dopo gli eventi nei film.

End of the Road e Cobra Kai stagione 5 in arrivo su Netflix questa settimana

Nella quinta stagione, Terry Silver guida Cobra Kai e cerca di diventare l’unica attività di karate nello stato della California. E con Daniel LaRusso l’unico ancora in gioco (Kreese è in prigione e Johnny si fa da parte), dovrà fare affidamento su un vecchio nemico, Chozen, per aiutarlo a impedire a Terry di prendere il sopravvento.

Guarda il trailer della quinta stagione qui:

Fine della strada è anche diretto su Netflix venerdì 9 settembre. Il nuovo film è interpretato da Queen Latifah, Beau Bridges, Ludacris, Mychala Faith Lee, Shaun Dixon e Francis Lee McCain.

Il film segue Brenda e la sua famiglia mentre intraprendono un viaggio attraverso il paese. Ma quel viaggio diventa presto pericoloso quando si fermano in un hotel e sentono un omicidio nella stanza accanto. Inoltre, non aiuta il fatto che il fratello di Brenda prenda una borsa piena di soldi e poi un assassino li metta d’occhio. Inutile dire che non è il tipo di viaggio in famiglia che si aspettavano.

Dai un’occhiata al trailer qui sotto:

Questa settimana porta anche Chiama l’ostetrica serie 11 lunedì 5 settembre Tavolo dello chef: pizza mercoledì 7 settembre e Intrappolato giovedì 8 settembre.

Novità su Netflix questa settimana: 4-10 settembre

5 settembre

Chiama l’ostetrica serie 11CoComelon stagione 6 C’era una volta una piccola città Accademia dei vampiri

6 settembre

Bee e PuppyCatDiventa intelligente con i soldiRodrigo Marques: Re di UncouthSheng Wang: dolce e succosaUntold: La corsa del secolo

7 settembre

Tavolo dello chef: pizzaPredatore indiano: il diario di un serial killer

8 settembre

IntrappolatoDiorama

9 settembre

Cobra Kai stagione 5Fine della stradaMerli. Sapere Aude stagione 2Senza limitiNarco-santi

Cosa guarderai su Netflix questa settimana? Facci sapere nei commenti qui sotto e resta sintonizzato su Netflix Life per ulteriori notizie su ciò che arriverà presto su Netflix.