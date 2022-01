Netflix aggiunge 17 nuovi film e programmi questa settimana

Netflix potrebbe aver iniziato l’anno un po’ lentamente con l’aggiunta di nuovi film e programmi alla loro formazione, ma questa settimana stanno rapidamente accelerando le cose. Questa settimana arriveranno sul servizio di streaming una nuova stagione di una popolare serie di realtà, una nuova commedia romantica Netflix e una nuova stagione di una serie originale Netflix vincitrice di un Emmy Award.

Probabilmente il più grande spettacolo in arrivo su Netflix questa settimana è Ozark stagione 4 parte 1. Arriverà su Netflix venerdì 21 gennaio 2022. Lo spettacolo è interpretato da Jason Bateman, Julia Garner, Laura Linney, Sofia Hublitz e Skylar Gaertner e segue la famiglia Byrde mentre si trasferisce negli Ozarks per riciclare denaro in mantieni soddisfatto il boss della droga che sta minacciando la loro famiglia.

Questa stagione riprenderà proprio da dove si era interrotta la stagione 3. Marty e Wendy vanno a casa di Navarro in Messico e gli viene detto che Darlene deve interrompere la sua attività di eroina o… le cose non andranno bene per Darlene. Inoltre, il boss della droga vuole uscire dall’attività e concludere un accordo con l’FBI. Anche il figlio di Wendy e Marty sta entrando nell’attività di famiglia del riciclaggio di denaro grazie a Ruth.

Puoi dare un’occhiata all’ultimo trailer qui:

Netflix aggiunge questa settimana la stagione 4 di Ozark e The Royal Treatment

Hai più voglia di una commedia romantica? Il trattamento reale è l’ultima storia d’amore di Netflix e arriverà sul servizio di streaming giovedì 20 gennaio 2022. Il film segue Izzy, una parrucchiera di New York che ha la possibilità di lavorare al matrimonio di un principe. Non sa quando accetta di essere la guida del principe alla “vita normale” che potrebbe innamorarsi perdutamente di lui stessa.

Il trattamento reale nel cast Laura Marano, Mena Massoud, Chelsea Preston Crayford, Jaque Drew e Cameron Rhodes.

Dai un’occhiata al trailer qui:

Troppo caldo da gestire torna anche questa settimana per la sua terza stagione mercoledì 19 gennaio 2022. Lo spettacolo presenta un gruppo di single sexy che devono vivere insieme in una casa in un paradiso tropicale. Non male, vero? Ma se vogliono vincere il premio in denaro di $ 100.000, non possono baciarsi o fare sesso di alcun tipo. Ogni volta che le regole vengono infrante, il denaro verrà detratto.

Dai un’occhiata al trailer della terza stagione qui:

Questa settimana porta anche Filo Fantasma domenica 16 gennaio 2022 e Dopo che siamo caduti lunedì 17 gennaio 2022.

Novità su Netflix questa settimana: 16-22 gennaio

16 gennaio

Filo Fantasma

17 gennaio

Dopo che siamo caduti

18 gennaio

Mighty Express: problemi con il treno

19 gennaio

L’Emarginato: Stagione 4Morsi celesti: MessicoJuanpis González: La serieIl burattinaio: caccia all’ultimo truffatoreTroppo caldo da gestire: Stagione 3

20 gennaioMezzanotte Asia: Mangia · Balla · Sogna Il trattamento reale

21 gennaio

Donna nera americanaMonaco di Baviera – Il confine della guerraIl violino di mio padreOzark: Stagione 4 Parte 1Pokémon Master Journeys: La serie: Parte 2Caldo estivoQuella ragazza giaceva

Cosa guarderai su Netflix questa settimana? Fateci sapere nei commenti qui sotto!