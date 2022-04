Netflix aggiunge 13 nuovi film e programmi questa settimana

Una nuova settimana è arrivata e la Pasqua non è l’unica cosa da celebrare. Netflix sta uscendo anche con alcuni nuovi film e programmi. Questa settimana include un documentario sulla caduta di un famoso negozio di abbigliamento, una seconda stagione tanto attesa di uno spettacolo Netflix preferito dai fan e una nuova serie Netflix Original basata su una graphic novel.

La settimana inizia con White Hot: L’ascesa e la caduta di Abercrombie & Fitch martedì 19 aprile 2022. Il documentario copre il marchio di moda e come ha partecipato a molteplici forme di discriminazione tra cui sessismo e razzismo. A chi non piace vedere fallire una compagnia malvagia? È un motivo per svegliarsi la mattina se ne ho mai visto uno.

Dai un’occhiata al trailer qui:

La settimana continua con contenuti sorprendenti quando la stagione 2 di Bambola russa finalmente arriva su Netflix mercoledì 20 aprile 2022. La prima stagione è andata in onda a febbraio 2019 e la stagione 2 è stata notevolmente ritardata a causa della pandemia. Ma finalmente è tornato con Natasha Lyonne, Charlie Barnett, Greta Lee e Rebecca Henderson.

La nuova stagione inizierà quattro anni dopo quello che abbiamo visto nella prima stagione e invece di un loop temporale, i personaggi dovranno affrontare il viaggio nel tempo. E la macchina del tempo? Ovviamente è la metropolitana di New York!

Dai un’occhiata al trailer qui:

Finire la settimana è Fermacuori che arriverà su Netflix venerdì 22 aprile 2022. La serie è basata sull’omonima graphic novel di Alice Oseman e parla di due ragazzi, Charlie e Nick, che stringono un’improbabile amicizia che presto diventa più forte.

Avendo letto tutti e quattro i libri di questa serie, non vedo l’ora di vederlo. Sarà sicuramente lo spettacolo più carino di sempre. E so di non essere l’unico entusiasta! Si spera che ottenga le visualizzazioni che Netflix sta cercando perché abbiamo bisogno di almeno altre tre stagioni.

Dai un’occhiata al trailer qui:

Questa settimana porta anche la stagione 5 di Vendo tramonto e Lungo per la corsa venerdì 22 aprile 2022.

Novità su Netflix questa settimana: 17-23 aprile

19 aprileBattle KittyPacific Rim: The Black: Stagione 2White Hot: The Rise & Fall of Abercrombie & Fitch

20 aprileThe Marked HeartBambola russa: Stagione 2The Turning PointYakamoz S-245

21 aprileTutto su Gila. Si aspetta

22 aprileInsieme per il RideHeartstopperSelling Sunset: Stagione 5Le sette vite di Lea

Cosa guarderai su Netflix questo mese? Fateci sapere nei commenti qui sotto!