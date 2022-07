Netflix aggiunge 12 nuovi film e programmi questa settimana

È arrivata una nuova settimana e anche se non ci sono molti nuovi film e programmi in arrivo su Netflix, vale sicuramente la pena dare un’occhiata a quello che sta arrivando. Questa settimana include una nuova stagione di due originali Netflix e un nuovo film d’azione con Ryan Gosling e Chris Evans.

Il primo è la stagione 4 di fiume vergine. La serie drammatica romantica preferita da tutti torna mercoledì 20 luglio ed è piena di colpi di scena. La stagione inizia con Mel che non sa ancora chi sia il padre del suo bambino. O è il marito defunto, Mark, o è Jack. Il non sapere comincia ad arrivare a Jack (e chi può biasimarlo??). C’è anche l’arrivo di un nuovo dottore in città che potrebbe essere un nuovo interesse amoroso per qualcuno.

Per quanto riguarda Hope, starà ancora guarendo dal suo incidente d’auto e si occuperà dei postumi della sua lesione cerebrale. Brie cercherà di dimostrare l’innocenza della persona che ama e finirà anche per avvicinarsi al sindacato criminale di Calvin.

Dai un’occhiata al trailer della quarta stagione qui:

Questa settimana porta anche l’arrivo della stagione 5 di Jurassic World Camp Crustaceous. Lo spettacolo animato torna giovedì 21 luglio e, ancora una volta, segue un gruppo di ragazzi che fanno del loro meglio per non essere mangiati dai dinosauri. Ma in questa stagione, i ragazzi pensano di tornare a casa. Sfortunatamente, potrebbe non essere così.

Il padre di Kenji arriva sull’isola e cerca di controllare i dinosauri. Ma mentre le sue intenzioni possono essere buone, il modo in cui lo fa non è adatto ai bambini. Se vogliono aiutare i dinosauri, dovranno rimanere sull’isola e combattere.

Guarda il trailer della quinta stagione qui:

L’uomo grigio è anche diretto su Netflix questa settimana venerdì 22 luglio. Il tanto atteso film è interpretato da Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas, Billy Bob Thornton, Jessica Henwick, Dhanush, Alfre Woodard e Regé-Jean Page.

Il film segue un agente della CIA che scopre accidentalmente un oscuro segreto. Questo fa sì che uno dei suoi ex colleghi si metta una taglia in testa. La taglia è abbastanza grande da portare più assassini internazionali a inseguirlo. La lotta è reale.

Dai un’occhiata al trailer qui:

Questa settimana porta anche My Little Pony: una nuova generazione da cantare lunedì 18 luglio e la stagione 3 di Soffiato via venerdì 22 luglio.

Novità su Netflix questa settimana: 17-23 luglio

18 luglio

Vivere è vitaMy Little Pony: una nuova generazione: cantare insiemeStoryBots: ridi, impara, canta: raccolta 2: impara a leggereTroppo vecchio per le favole

19 luglio

David A. Arnold: Non è per i deboli

20 luglio

Cattivo esorcista stagioni 1-2fiume vergine stagione 4Zio di un altro mondo

21 luglio

Jurassic World Camp Cretaceo stagione 5

22 luglio

Soffiato via stagione 3L’uomo grigioUN PEZZO

Cosa guarderai su Netflix questa settimana? Facci sapere nei commenti qui sotto e resta sintonizzato su Netflix Life per ulteriori notizie su ciò che arriverà presto.