Netflix aggiunge 10 nuovi film e programmi questa settimana

È arrivata una nuova settimana e ciò significa che Netflix sta aggiungendo nuovi film e programmi alla sua formazione. Non sono affatto un sacco di nuove cose che verranno aggiunte questa settimana, ma ci sono sicuramente alcune cose a cui prestare attenzione.

Questa settimana porta una nuova stagione di una serie per bambini, una nuova serie basata su un podcast e una nuova serie di gialli che presenterà tutti i tropi dei film gialli più popolari che abbiamo visto nel corso degli anni.

Stagione 2 di Ada Twist, Scienziata è una delle prime novità in arrivo su Netflix questa settimana. La nuova stagione arriverà sul servizio di streaming martedì 25 gennaio 2022. Lo spettacolo è basato su una raccolta di libri per bambini di Andrea Beaty. Segue Ada Twist e le sue due migliori amiche mentre lavorano insieme per trovare la verità su tutto ciò che è scientifico.

Dai un’occhiata al trailer della seconda stagione qui:

Curiosità con Jonathan Van Ness arriva anche su Netflix questa settimana. Uscirà venerdì 28 gennaio 2022. Lo spettacolo è uno spin-off dell’omonimo podcast di Van Ness.

Nello spettacolo, l’esperto di toelettatura di Occhio strano esamina tutto, dai suoi snack preferiti alle parrucche, agli insetti e al pattinaggio sul ghiaccio. Incontra esperti per saperne di più su tutto ciò che lo affascina.

Dai un’occhiata al trailer qui sotto:

Più in vena di un mistero? Venerdì 28 gennaio 2022 uscirà anche l’ultima serie misteriosa di Netflix (con il titolo più lungo di sempre). La donna nella casa dall’altra parte della strada dalla ragazza alla finestra nel cast Kristin Bell, Michael Ealy, Appy Pratt, Nicole Pulliam e Tom Riley.

La serie di otto episodi racconta la storia di Anna, una donna dal cuore spezzato che inizia ad avere qualche speranza quando un affascinante sconosciuto si trasferisce nella porta accanto. Ma le sue speranze vengono rapidamente deluse quando assiste a un omicidio. O lei? Non tutto è come sembra.

Dai un’occhiata al trailer qui:

Questa settimana porta anche entrambi In Dal freddo, squadra di casa, e Angry Bird: follia estiva venerdì 28 gennaio 2022.

Novità su Netflix questa settimana: dal 23 al 29 gennaio

24 gennaio

Tre canzoni per Benazir

25 gennaio

Ada Twist, Scienziata: Stagione 2Neymar: Il caos perfetto

27 gennaio

Incorniciato! Un mistero di omicidio siciliano

28 gennaio

Angry Birds: follia estiva Feria: La luce più oscuraCuriosità con Jonathan Van Ness Squadra di casa In Dal freddo La donna nella casa dall’altra parte della strada dalla ragazza alla finestra

