Netflix aggiunge 10 nuovi film e programmi questa settimana

È Cose più strane settimana! Potremmo aver aspettato 84 anni, ma finalmente è giunto il momento per la stagione 4 di Cose più strane. Ma non è tutto ciò che arriverà su Netflix questa settimana. Ci sono anche alcuni altri film e programmi che vengono aggiunti al servizio di streaming.

Ma iniziamo con lo spettacolo di cui probabilmente tutti guarderanno e parleranno: vol 1, stagione 4 di Cose più strane. I ragazzi di Hawkins sono tornati, ma questa volta non sono tutti ad Hawkins. Undici, Will, Jonathan e Joyce sono in California cercando di scappare e guarire dai molteplici disastri accaduti ad Hawkins.

Ma i guai non possono mai essere troppo lontani. Sono le vacanze di primavera, il momento perfetto per far tornare i mostri e l’oscurità nelle loro vite. Questo primo volume sarà di sette episodi e arriverà su Netflix venerdì 27 maggio.

Dai un’occhiata al trailer qui:

Netflix aggiunge Stranger Things e Somebody Feed Phil questa settimana

Qualcuno dai da mangiare a Phil La stagione 5 arriverà anche su Netflix questa settimana. Arriverà sul servizio di streaming mercoledì 25 maggio. La serie segue Tutti amano Raymond lo scrittore Phil Rosenthal mentre viaggia per il mondo esplorando la cucina locale. In questa stagione viaggia in un sacco di nuovi posti tra cui Oaxaca, Maine, Helsinki, Portland e Madrid.

Dai un’occhiata all’introduzione per la stagione 5 qui:

Il Il mio piccolo pony continua anche la saga My Little Pony: lascia il segno che arriverà su Netflix giovedì 26 maggio. La nuova serie conterrà otto episodi e seguirà Sunny Starcourt, Zipp Storm e i loro amici mentre cercano di capire perché il potere dei cristalli sta svanendo.

Hanno appena trovato la magia e si stanno divertendo a usarla, ma quando inizia a diminuire, devono scoprire cosa sta succedendo. E considerando che non a tutti i pony piaceva la magia, il responsabile potrebbe essere uno di loro. Inoltre, i draghi stanno arrivando Il mio piccolo pony!

Dai un’occhiata al trailer qui:

Questa settimana sta portando anche la stagione 2 di Fantasma nella conchiglia: SAC_2045 lunedì 23 maggio e parte 3 di Pokémon Master Journeys: la serie giovedì 26 maggio.

Novità su Netflix questa settimana: 22-28 maggio

22 maggio

Un pezzo

23 maggio

Ghost in the Shell: SAC_2045: Stagione 2Buona fortunaMare di amore

25 maggio

Pendente di larvaQualcuno dai da mangiare a Phil: Stagione 5

26 maggio

Addetti ai lavori: Stagione 2My Little Pony: lascia il segnoPokémon Master Journeys: La serie: Parte 3

27 maggio

Stranger Things: Stagione 4: Volume 1

