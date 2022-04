Netflix acquisisce l’adattamento YA “The Statistical Probability of Love At First Sight” da Ace Entertainment

Netflix e ACE Entertainment stanno collaborando per un altro progetto sotto forma di un film d’amore per giovani adulti che arriverà su Netflix esclusivamente nel prossimo futuro.

Il film adatta l’omonimo romanzo uscito per la prima volta nel 2011. Katie Lovejoy sta scrivendo l’adattamento della sceneggiatura che ha lavorato al secondo e al terzo A Tutti I Ragazzi film.

Vanessa Caswill è la regista del film che ha lavorato in gran parte a cortometraggi e miniserie TV nella sua carriera, tra cui Cercatore d’oro per Ghianda TV, Piccole donne per PBS e Tredici per BBC America.

Il nuovo film arriva da Ace Entertainment, che sta attualmente lavorando a una serie di progetti per Netflix e ha lavorato su quelli molto seguiti A Tutti I Ragazzi Adattamenti YA.

Alcuni dei loro prossimi progetti includono Uomo della Florida per Netflix, una nuova serie TV di Drew Hancock e Chris Romano. Ci stanno anche lavorando XO, Kittyuno spin-off di A Tutti I Ragazzi. Più recentemente, Netflix ha acquisito un altro film da loro sotto forma di Ciao, arrivederci e tutto il resto in uscita quest’estate.

Di cosa parla la probabilità statistica dell’amore a prima vista?

Netflix ci ha fornito un logline che ci dà un’idea di cosa puoi aspettarti:

“Gli sconosciuti Hadley e Oliver iniziano a innamorarsi l’uno dell’altro durante il loro volo da New York a Londra, ma è la sfortuna o il destino che li separa quando atterrano? La probabilità di ritrovarsi di nuovo sembra impossibile, ma l’amore – e Londra – potrebbero avere un modo per sfidare le probabilità”.

Ecco come GoodReads elenca il romanzo su cui è basato il film:

«Oggi dovrebbe essere uno dei giorni peggiori della vita della diciassettenne Hadley Sullivan. Avendo perso il suo volo, è bloccata all’aeroporto JFK e in ritardo al secondo matrimonio di suo padre, che si terrà a Londra e coinvolge una futura matrigna che Hadley non ha mai nemmeno incontrato. Poi incontra il ragazzo perfetto nell’angusta sala d’attesa dell’aeroporto. Si chiama Oliver, è inglese ed è seduto nella sua fila. Una lunga notte in aereo passa in un batter d’occhio e Hadley e Oliver si perdono le tracce nel caos dell’aeroporto all’arrivo. Può il destino intervenire per riunirli ancora una volta? Le stranezze del tempismo si manifestano in questo romanzo romantico e cinematografico sui legami familiari, le seconde possibilità e i primi amori. Ambientata in un periodo di ventiquattro ore, la storia di Hadley e Oliver ti farà credere che il vero amore ti trova quando meno te lo aspetti.

Chi è nel cast di The Statistical Probability of Love At First Sight?

Il cast assemblato per il film include (elencato nell’ordine nell’immagine in alto a sinistra in alto a destra, in basso a sinistra e in basso a destra):

Haley Lu Richardson interpreterà Hadley, noto per Cinque piedi di distanza e Il confine dei diciassette anni. Presto apparirà come Portia in HBO Il loto bianco.

interpreterà Hadley, noto per Cinque piedi di distanza e Il confine dei diciassette anni. Presto apparirà come Portia in HBO Il loto bianco. Ben Hardy interpreterà Oliver, noto per X-Men Apocalisse e di Netflix 6 Sottoterra.

interpreterà Oliver, noto per X-Men Apocalisse e di Netflix 6 Sottoterra. Jameela Jamil – conosciuto per Il buon posto (su Netflix a livello globale) e destinato ad apparire in Disney’s Lei-Hulk/

– conosciuto per Il buon posto (su Netflix a livello globale) e destinato ad apparire in Disney’s Lei-Hulk/ Rob Delaney – noto per il Prime Original Catastrofe e Deadpool 2.

– noto per il Prime Original Catastrofe e Deadpool 2. Destro Fletcher – conosciuto per Uomo razzo e Eddie l’Aquila.

– conosciuto per Uomo razzo e Eddie l’Aquila. Sally Phillips – conosciuto per Orgoglio e pregiudizio e zombi e il Bridget Jones film.

Dov’è il film in produzione?

Le riprese del progetto sono già avvenute. Secondo le note di produzione su IMDb, il film è stato girato all’inizio del 2021 con le telecamere che giravano tra gennaio e febbraio. Da allora è in post-produzione.

Il film è girato interamente nel Regno Unito e alcune scene sono state girate all’aeroporto di Stansted, uno dei principali aeroporti di Londra.

Dato che il film è terminato, supponiamo che il film arriverà su Netflix ad un certo punto nel 2022, ma per il momento non ci sono conferme.

Verrai a controllare? La probabilità statistica dell’amore a prima vista su Netflix? Fateci sapere nei commenti.