Netflix acquisisce la serie colombiana di Telenovela “Blood Ties”

Netflix sarà presto in streaming Legami di sangue (Las Villamizar), la telenovela colombiana creata da Juan Carlos Aparicio e trasmessa all’inizio dell’anno in Colombia.

Con Shany Nadan, María José Vargas ed Estefanía Piñeres, l’elegante serie drammatica in costume è andata in onda tutte le sere tra aprile e agosto 2022 sul canale televisivo colombiano Caracol Televisión.

Ecco la logline inglese ufficiale per la nuova serie fornita da Netflix:

“Nella Colombia dell’inizio del 1800, tre sorelle dell’alta società agiscono come spie per aiutare i ribelli a combattere contro il dominio spagnolo e per chiedere giustizia per la morte della madre.”

Nella vera forma di Telenovela, la serie arriverà su Netflix con una massiccia serie di episodi. In effetti, ci sono 72 episodi per la serie in totale, anche se non è chiaro se Netflix li porterà interi o li modificherà come nei casi precedenti.

La serie dovrebbe attualmente raggiungere Netflix in più regioni, inclusi Stati Uniti e Regno Unito, il 14 dicembre 2022.

Un doppiaggio inglese non sarà disponibile per la serie secondo la nostra ricerca, ma avrà sottotitoli in inglese e portoghese brasiliano insieme all’audio originale in lingua spagnola.

Un trailer può essere trovato per la Telenovela sulla pagina ufficiale di Netflix per lo spettacolo.

Nel corso degli anni, Netflix ha acquisito le licenze di streaming di alcuni dei più grandi spettacoli di Caracol Televisión, tra cui artisti del calibro di La bambina (che ha recentemente lasciato il servizio), Pablo Escobar, Il signore della drogae Passione di Gavilanes.

