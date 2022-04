Netflix accantona “Raising Don”, facendo infuriare ancora un’altra base di fan mentre sta perdendo abbonati

In mezzo a tutto il caos che ruota attorno a Netflix e alla sua perdita di abbonati, c’è ben poco di cui i fan possano davvero rallegrarsi. Anche se ci sono state alcune serie che hanno catturato l’attenzione di una larga fetta del pubblico, ce ne sono alcune che non vedranno mai più la luce. Poiché il gigante dello streaming si è fatto una reputazione per aver cancellato spettacoli che colpiscono gli spettatori, un altro originale ora si unisce all’elenco degli spettacoli di successo ancora cancellati. La serie drammatica di fantascienza Raising Dion è ora ufficialmente cestinata. Ecco tutto ciò che devi sapere.

Raising Dion, prodotto da Michael B. Jordan, non avrà altre stagioni

Ha catturato i fan della serie drammatica di supereroi molto rinfrescante su un ragazzo alla sprovvista quando Sammi Haney è andata su Instagram per annunciare che Raising Dion è stato cancellato da Netflix. “Triste a dire che Raising Dion è ANNULLATO,” ha scritto il giovane attore di 11 anni che interpreta Esperanza Jimenez in Netflix Original. “Grazie per tutto il fantastico supporto che abbiamo ricevuto da tutti i nostri meravigliosi fan! La stagione 2 è stata un successo, uguale alla stagione 1, anche se solo guardando quante persone l’hanno guardata tutta e volevano una stagione 3!“

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sammi Haney | su Raising Dion (@sammi.haney)

Questo annuncio è una sorpresa, poiché la crescita della Dion è stata in realtà amata da molti fan per la trama rinfrescante. E per aggiungere a ciò, è sempre stato oggetto di recensioni piuttosto positive da parte della critica. Attualmente vanta un indice di gradimento dell’83% su Rotten Tomatoes e un punteggio di 61 su Metacritic, lo spettacolo è in effetti un successo.

Raising Dion è basato sul fumetto e sul cortometraggio omonimo di Dennis Liu. Con Ja’Siah Young nei panni di Dion Warren e Alisha Wainwright nei panni di Nicole Warren. Lo spettacolo ha ritratto magnificamente le lotte di una madre single. E aggiungi a ciò, il figlio ha anche poteri soprannaturali, che aggiungono ulteriormente un senso di eccitazione e brivido alla trama dello spettacolo. Lo spettacolo ha anche caratterizzato artisti del calibro di Michael B. Jordan in un ruolo ricorrente del padre di Dion e del marito di Nicole. L’attore è stato anche produttore esecutivo della serie Netflix.

Puoi trasmettere in streaming Raising Dion stagioni 1 e 2 su Netflix.

Facci sapere cosa ne pensi di questa cancellazione da parte di Netflix.

Il post Netflix sugli scaffali “Raising Don”, che fa infuriare ancora un’altra base di fan mentre sta perdendo abbonati è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.