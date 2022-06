“Nessun piano” per la seconda stagione di “Adventure Beast” su Netflix

La serie animata per adulti Bestia dell’avventura Al momento non è previsto il ritorno per una seconda stagione su Netflix, ha appreso in esclusiva What’s on Netflix.

12 episodi della serie animata hanno colpito Netflix tutto in una volta piuttosto senza tante cerimonie il 22 ottobre 2021 in tutto il mondo. La serie di mockumentary educativi segue uno zoologo, la sua assistente e sua nipote mentre cercano di salvare la fauna selvatica ma, come scoprono presto, non tutti vogliono essere salvati.

Tra il cast vocale per la serie animata c’erano Josh Zuckerman, Danice Cabanela, Bradley Trevor Grieve, Piotr Michael e Rachel Butera.

Lo spettacolo è stato prodotto da Kapow Pictures con sede in Australia e Mission Contol Media. Zack Bornstein, Bradley Trevor Greive e Mark Gravas sono stati tutti coinvolti nella regia o nella scrittura di tutti i 12 episodi.

La serie alla fine ha ricevuto recensioni contrastanti da parte degli utenti con un punteggio di 5,2 su IMDb al momento con solo 549 recensioni inviate. Secondo IMDb, la settimana successiva alla sua uscita su Netflix, è solo il 1.652° titolo più popolare del sito.

Decider.com ha assegnato allo spettacolo una valutazione “STREAM IT” affermando che lo spettacolo è “una serie animata divertente e informativa che sfrutta la stupidità e la conoscenza intrinseche della sua star per creare un personaggio unico per l’animazione per adulti”.

Dopo la sua uscita su Netflix, tutto è stato zitto sul futuro di Adventure Beast. Dopo un certo periodo di tempo uno spettacolo viene classificato come “nel limbo” prima che passassero gli anni quando sapevamo che era stato silenziosamente cancellato dietro le quinte.

In questo caso, siamo stati informati via e-mail che lo spettacolo non è attualmente rinnovato su Netflix e non dovrebbe tornare. Anche se non hanno detto esplicitamente che lo spettacolo era stato cancellato, hanno detto: “In questa fase, Netflix non ha in programma di produrre la stagione 2 sfortunatamente”.

Ovviamente, Netflix potrebbe alla fine cambiare idea e scegliere di rinnovare lo spettacolo per le stagioni future, ma dato il modo in cui generalmente funziona l’animazione, il calendario in cui ciò potrebbe accadere sembra improbabile.

La notizia arriva appena una settimana dopo che ne abbiamo sentito parlare Il Vangelo di Mezzanotte non sarebbe tornato per nessuna stagione futura su Netflix e dopo mesi di cancellazioni all’interno di Netflix Animation (anche se principalmente nella lista dei bambini).

Bestia dell’avventura si unirà al nostro elenco completo di Netflix Originals cancellati del 2022, che è cresciuto fino a raggiungere oltre una dozzina di titoli quando abbiamo raggiunto la metà del 2022.

Ti sarebbe piaciuto vedere una seconda stagione di Bestia dell’avventura su Netflix? Fateci sapere nei commenti.