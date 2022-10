“Nessun altro si preoccupa di queste ragazze” – Millie Bobby Brown assume il potere di Avatar nel trailer di “Enola Holmes 2”

Ogni volta che sentiamo Sherlock Holmes, la nostra mente va direttamente a Benedict Cumberbatch e Robert Downey Junior. Ma ora è stato aggiunto un altro nome, e basta Henry Cavill. Nel film originale di Netflix Enola HolmesHenry Cavill recita con il Cose più strane protagonista Millie Bobby Brown. La prima parte del film è stata un successo e presto ci sarà un seguito al film. Di recente, un trailer per Enola Holmes 2 è stato rilasciato e, sorprendentemente, Brown ha preso un altro avatar in questo film.

Uscito nel 2020, nel film Enola Holmes, Millie mentre Enola cerca la madre scomparsa. Mentre lo fa, supera in astuzia suo fratello, Sherlock, e lo aiuta anche con il suo caso. Ora l’avventura continua nel sequel del primo film mentre presta giuramento per salvare gli altri con la sua personalità potenziata. Come farà?

Millie Bobby Brown nei panni di una donna emancipata in Enola Holmes 2

Con il successo del primo film, Millie non ha dimenticato di ringraziare il pubblico. Ha scritto un messaggio per responsabilizzare le giovani donne e incoraggiato loro di difendersi da soli. Guardare Millie Bobby Brown evolversi da Eleven a Enola è stato un viaggio straordinario. Questo viaggio raggiunge un altro livello con questo trailer di Enola Holmes 2 trailer.

Come puoi vedere nel trailer, Enola è determinata a salvare le ragazze scomparse nonostante tutte le avversità. Come dice suo fratello Sherlock, “Non essere così disperato per metterti alla prova, Enola” la sua risposta mostra il forza del personaggio. “Nessun altro si prende cura di queste ragazze” dice Enola ed esprime le sue preoccupazioni poiché è determinata ad aiutare quelle donne.

Guardando il trailer, sembra che Eleven sia cresciuto ed è diventato una donna forte che è pronto a combattere per la verità. Altro interessante cosa di questo film è che Millie, mentre Enola continua a guardare direttamente lo schermo della telecamera. Questo in genere non rompe il quarta parete, ma questa tecnica aiuta il pubblico a connettersi di più con il personaggio.

Con Millie Bobby Brown, protagonista Henry Cavill, Helena Bonham Carter, David Thewlis, Louis Partridge, Susan Wokoma, Adeel Akhtar, e Sharon Duncan-Brewster. Il film approderà su Netflix il 4 novembre 2022. Fino ad allora, raccontaci le tue opinioni sul primo film. Anche tu sei entusiasta di questo seguito? Cosa ti aspetti da questo?

