Neil Patrick Harris rivela l’esilarante storia del casting di Harold e Kumar che coinvolge il creatore di “Cobra Kai” Jon Hurwitz

Prima che ci innamorassimo tutti Neil Patrick Harris come Barney Stinson da Come ho conosciuto tua madreci stava facendo ridere tutti con i suoi cameo nel Harold e Kumar serie. Nel tre film serie, Neil interpreta una versione altamente romanzata di se stesso e i fan hanno immediatamente adorato le sue brevi scene nei film.

Tuttavia, come vi sentireste se vi dicessimo che Neil non sapeva di essere nel film? Beh, che ci crediate o no, è successo davvero? Ti interessa come Neil sia venuto a conoscenza dei suoi ormai iconici cameo nel film? Quindi continua a leggere.

Neil Patrick Harris non sapeva di essere nella sceneggiatura di Harold e Kumar

L’attore interpreta un versione romanzata di se stesso tossicodipendente e amante delle spogliarelliste nel primo film di Harold & Kumar. Tuttavia, Harris non ha avuto alcun input nella produzione del progetto ed è rimasto sorpreso quando è stato scelto. Quando si parla con GQ sui suoi personaggi più famosi, ha detto, “Harold e Kumar erano molto strani. Vivevo a Los Angeles e ho ricevuto una telefonata da un amico che diceva: “Sto facendo un provino per questo film in cui ci sei tu” e non avevo idea di cosa stesse parlando. Non ero in nessun film”.

Harris non riusciva a crederci quando il suo amico gli ha parlato della trama e del “versione pazza” di se stesso dentro Harold e Kumar vanno al castello biancoquindi ha contattato rapidamente la sua agenzia per saperne di più. “Sono andato nel panico perché non volevo essere il culo di uno scherzo. Tipo, chi interpreterà me?” Egli ha detto. “Così ho chiamato il mio agente… Mi hanno mandato la sceneggiatura ed è stato davvero divertente; Sono stato lusingato ad essere sincero…”

Neil aveva una condizione per Jon Hurwitz prima di firmare il film

Ha colto al volo l’opportunità di far parte del cast di 2004 film di Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg. Ma solo a una condizione: “La mia unica richiesta era che mi iscrivessi e non lo riscrivessero e non lo cambiassero”, ha detto Harris. I fan ora sicuramente devono conoscere Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg come i brillanti creatori del successo di Netflix Cobra Kai serie.

A cosa pensate voi ragazzi Neil Patrick Harris‘ cameo nella trilogia di Harold e Kumar? Harold e Kumar i film sono attualmente in streaming su Netflix.

Il post Neil Patrick Harris rivela l’esilarante storia del casting di Harold e Kumar che coinvolge il creatore di “Cobra Kai” Jon Hurwitz è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.