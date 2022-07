Neil Patrick Harris, 49 anni, esplora “Three-Way” e “D-K Pics” dopo essere stato scaricato in “Uncoupled” su Netflix

Charles Boyle di Brooklyn 99 una volta disse che Neil Patrick Harris non avrebbe mai scommesso la sua spettacolarità. E non puoi essere in disaccordo con lui. Neil ha davvero dominato i nostri cuori con la sua straordinaria recitazione e il suo tempismo comico ormai da anni. Sia Barney da Come ho incontrato tua madre o dal conte Olaf Una serie di sfortunati eventi, l’attore non delude mai. Ed è tornato con la sua spettacolarità con una nuova serie Netflix- Disaccoppiato.

Di cosa tratta Uncoupled su Netflix?

Neil Patrick è noto per la sua capacità di fondersi nel ruolo di qualunque personaggio intraprenda senza problemi. Sebbene sia gay, ha interpretato alla perfezione un donnaiolo nella famosa sitcom Come ho incontrato tua madre. Ma questa volta, sarà qualcuno vicino alla sua identità. Perché questa volta Neil interpreta un gay Disaccoppiatoche si occupa di problemi relazionali regolari come qualsiasi altra persona.

Quindi, iniziamo dandoti un’idea dello spettacolo. Dopo 17 anni insieme, la vita di Michael sembra perfetta fino a quando un giorno il suo ragazzo, Tony, lo lascia. Essendo un uomo sulla quarantina, Michael trova difficile iniziare l’intero scenario degli appuntamenti dall’inizio. Quindi, diventa difficile per lui trovare un nuovo partner.

Non vi daremo altri spoiler; guarda il trailer!

Il trailer fa in modo che tu ridi. Con Neil Patrick come protagonista, il divertimento è assicurato!

Cast, troupe e date di uscita

I creatori dello spettacolo sono Jeffrey Richman e Darren Stella. Insieme a Neilvedremo Tisha Campbell, Emerson Brooks, Brooks Ashmanskase Marcia Gay Harden. Bene, solo guardando il cast, sembra che lo spettacolo sarà divertente. Neil è anche uno dei produttori esecutivi di questo spettacolo.

Lo spettacolo è pronto per il rilascio 29 luglio 2022. Siamo entusiasti di questo, e tu? Fateci sapere nei commenti. Andiamo tutti in streaming Disaccoppiato il 29 luglio.

Il post Neil Patrick Harris, 49 anni, esplora “Three-Way” e “D-K Pics” dopo essere stato scaricato in “Uncoupled” su Netflix è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.