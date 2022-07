Neil Patrick Harris, 49 anni, è tutto nudo tranne biancheria intima e un cappotto con un messaggio potente dopo l’uscita “disaccoppiata” su Netflix

Da dove conosci Neil Patrick Harris? È la sitcom di successo Come ho incontrato tua madreo è Doogie Howser, MDo è di Netflix Una serie di sfortunati eventi? Bene, è ora di cambiare tutto perché Neil è tornato con un altro spettacolo esilarante, Disaccoppiato. Il 49enne ha interpretato alcuni ruoli piuttosto memorabili nella sua carriera. Oltre alla sua spettacolarità, Neil è anche noto per il suo aspetto affascinante. Di recente ha fatto un servizio fotografico per la copertina di una rivista.

E non solo il servizio fotografico, ma Neil ha parlato del suo nuovo spettacolo, di cui è anche produttore esecutivo.

LEGGI ANCHE: Neil Patrick Harris, 49 anni, esplora “Three-Way” e “D-K Pics” dopo essere stato scaricato in “Uncoupled” su Netflix

Dai un’occhiata ai dettagli del recente articolo della rivista di Neil Patrick Harris

Neil è stato recentemente intervistato da Out Magazine. C’erano domande sulla sua vita personale e professionale. Inoltre, parla del suo prossimo web show. Dice che sarà più nudo nello show rispetto al passato.

Come nel suo prossimo spettacolo, Neil è rimasto quasi nudo in alcune delle sue scene, il che è un punto di orgoglio per lui. Neil, che è gay nella vita reale, è estremamente felice di interpretare il ruolo di un uomo gay Disaccoppiato. Lui dice, “Penso ancora che sia divertente come le persone non vadano più nei bar per incontrare persone”,.

In effetti, Harris è felice che uno spettacolo sulla vita sessuale di un uomo gay di mezza età non sia insolito in TV nel 2022. Questo mostra fino a che punto è arrivata la rappresentazione LGBTQ+ negli ultimi anni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Out Magazine (@outmagazine)

Cos’altro ha detto?

Alla domanda sulla reazione dei suoi figli al servizio fotografico per la copertina, ha detto: “Se i miei figli vedono le foto di me in mutande su una rivista, saranno solo pazzi in imbarazzo, il che è incredibile. Nel peggiore dei casi, penseranno che sono ancora più ridicolo di quanto già pensino che io sia.“

È stato estremamente a suo agio durante il servizio fotografico e ha detto: “Onestamente mi sento meglio di come mi sono sentito in tutta la mia vita. Con l’invecchiamento, mi sento sempre più a mio agio con la mia pelle, la mia postura e il mio corpo”, afferma. “Mi sento come se fossi nella migliore forma della mia vita, ma in termini più pratici, al contrario del ‘corpo in palestra’ per gli altri.”

Disaccoppiato può essere rivoluzionario perché va contro le regole del suo genere. Lo spettacolo è principalmente una commedia, sia in termini di ciò che accade che di come accade. Verrà rilasciato 29 luglio solo su Netflix. Non mancare!

LEGGI ANCHE: Chris Evans sbalordito di sapere che Ryan Gosling vuole unirsi al Mcu dopo “The Grey Man”

Il post di Neil Patrick Harris, 49 anni, è tutto nudo tranne la biancheria intima e un cappotto con un messaggio potente dopo l’uscita “Uncoupled” su Netflix è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.