Neil Gaiman rivela l’elmo e notizie sullo speciale sneak peek di “The Sandman” alla Netflix Geeked Week 2022

L’originale di Netflix L’uomo di sabbiaL’anteprima speciale di Netflix sarà presentata in anteprima su Netflix Geeked Week 2022, a partire dal 6 giugno 2022. In questa occasione, verranno discussi vari titoli che rientrano in generi diversi. Il geek di serie, film, animazione, giochi e Stranger Things saranno i motivi della celebrazione. Di cosa sappiamo L’uomo di sabbia? Abbiamo aggiornamenti sullo spettacolo? Sì, hai indovinato.

Netflix Geeked Week 2022 ha rivelato qualcosa sull’Uomo Sabbia?

I fan di tutto il mondo stanno aspettando gli aggiornamenti per i loro spettacoli o film più attesi. Netflix Geeked ha recentemente twittato qualcosa in merito L’uomo di sabbia.

Vuoi vedere l’Elmo di @Netflix_Sandman? Guarda questo brevissimo promo fino all’ultimo secondo. https://t.co/r3LDlr7fE4 — Neil Gaiman (@neilhimself) 5 giugno 2022

Presto ne sapremo di più sullo spettacolo più atteso, L’uomo di sabbia. L’uomo di sabbia è una prossima serie fantasy americana basata sul fumetto scritto da Neil Gaiman. Gaiman, David Goyer e Allan Heinberg hanno sviluppato la serie per gli spettacoli Netflix originali.

Alla fine di questo video tweet, potremmo vedere l’Elmo. L’Elmo ruberà la scena, a quanto pare. Dobbiamo aspettare la rivelazione di Geeked Week per vedere di cosa parlerà.

Non vediamo letteralmente l’ora di vedere come apparirà questa serie fantasy.

Al centro dell’attenzione: The Sandman

L’autore del fumetto originale fa parte del processo di sviluppo del film e sarà emozionante vedere l’adattamento di questo fumetto.

L’uomo di sabbia segue il personaggio Dream, il nominale Sandman. Tom Sturridge interpreta Sogno. Altre stelle sono Gwendoline Christie, Vivienne Acheampong, Boyd Holbrook, Charles Dance, Asim Chaudhry e Sanjeev Bhaskar.

Sulla loro pagina Twitter ufficiale, pubblicata “The Sandman ha qualcosa di speciale da condividere con te!”

The Sandman ha qualcosa di speciale da condividere con te! Sintonizzati su #GeekedWeek su @NetflixGeeked domani – 6 giugno alle 10:10 per essere il primo a vederlo. pic.twitter.com/UYznUwgUSc — The Sandman (@Netflix_Sandman) 5 giugno 2022

Hai già visto il programma della Netflix Geeked Week 2022? Libera la tua settimana e ricevi le notizie più interessanti sui tuoi programmi preferiti!

