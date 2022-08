Neil Gaiman porta i fan in un viaggio verbale fino al regno dei sogni in “The Sandman”: Dreamcast

75 numeri di graphic novelpiù tentativi falliti e oltre tre decenni dopo, L’uomo di sabbia finalmente ha un adattamento live-action. Presentato in anteprima il 5 agosto su Netflix, lo spettacolo è stato un brillante omaggio ai libri e ha reso pienamente giustizia alla visione di Neil Gaiman. Tuttavia, ha fatto il binge-watching L’uomo di sabbia in un giorno lasciare un buco a forma di sogno nella tua vita? Desideri di più dal bel mondo concettualizzato da Neil Gaiman? Bene, non cercare oltre, per “i sogni si avverano.” Neil Gaiman e il cast dello show hanno un trattamento speciale che ti garantisce una sbirciatina esclusiva nel regno di Sandman, Il Sogno.

Esplora The Dreaming con il cast di The Sandman

Di recente, Netflix Geeked è andato su Twitter e ha annunciato L’uomo di sabbia: Dreamcast con un rimorchio. Dreamcast è un “serie audio limitata,” cioè, podcast registrati da Neil e i tuoi personaggi preferiti dallo spettacolo. Si apre un breve trailer con lo stesso Sandman. Con la voce profonda di Tom Sturridge in sottofondo, il testo sullo schermo dice: “Questo è il tuo invito a rilassarti e sognare.”

entra nel Dreaming con THE SANDMAN: DREAMCAST la serie audio limitata ti consente di rilassarti e riposare accanto a personaggi amati, con l’autore Neil Gaiman disponibile ovunque tu abbia i tuoi podcast e https://t.co/Es8B8maACI pic.twitter.com/iv0DX2EOTg — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) 6 agosto 2022

Non sorprende che gli utenti di Twitter siano assolutamente entusiasti del compagno aggiuntivo per lo spettacolo. Molti l’hanno già provato e sono stati così gentili da condividere le loro esperienze con il gruppo. Mentre alcuni hanno avuto i brividi, la maggior parte di loro credeva che fosse molto rilassante, quasi come meditazione.

Dopo averlo sentito, le mie orecchie sono state benedette — 𝙶𝚒𝚜𝚎𝚕𝚕𝚎 //L’ERA DELL’UOMO DI SABBIA (@giselleb1234) 6 agosto 2022

Quelle voci mi fanno venire i brividi. — Maria (@jedipirate) 6 agosto 2022

Una meditazione così grande, l’ho ascoltata le ultime tre notti prima di andare a letto. Altamente raccomandato! — Muppet Silas (@MuppetSilas) 6 agosto 2022

Adoro il @Netflix_Sandman Dreamcast, è così rilassante e sorprendente! Mi ha portato nel regno del Sogno ed è così bello che tutti, incluso il Signore dei sogni, Morpheus, mi hanno guidato a conoscere il posto e anche loro sono davvero carini! Un posto dove riposare e sognare! pic.twitter.com/xsuel6zqyK — Jaritza Flores (@JaritzaFloresG1) 6 agosto 2022

il miglior asmr mai realizzato in realtà — ً STREAM THE SANDMAN (@filmwhr) 6 agosto 2022

Una meditazione così grande, l’ho ascoltata le ultime tre notti prima di andare a letto. Altamente raccomandato! — Muppet Silas (@MuppetSilas) 6 agosto 2022

LEGGI ANCHE: “The Sandman” avrebbe potuto avere la sua sequenza eroica, ma non l’ha mai fatto: rivela il produttore Allan Heinberg

Tutto quello che devi sapere su Dreamcast

Una raccolta di 5 podcast individuali, il Dreamcast è essenzialmente una visita guidata al regno di The Sandman. La serie totale è intorno 28 minuti di ascolto. La serie audio è disponibile su tutte le piattaforme di podcast popolari e su L’uomo di sabbia Sito ufficiale. Netflix Tudum ha pubblicato un articolo dedicato, fornendoci una panoramica di ciascuna delle storie.

Il maestro narratore, Neil Gaimannarra la prima nota audio intitolata Il mondo grigio di mezzo sonno. Seguendo quello di Neil “favola della buonanotte,” Il sogno dell’infinito di Tom Sturridge “ti trasporta attraverso la sua sabbia magica” al suo regno con il titolo Entra nel sogno. Una visita alla Biblioteca dal sempre affidabile Lucienne (Vivienne Acheampong) è un’esperienza tranquilla come lei comprende pienamente “i comfort della calma e della tranquillità.”

Perché non ascoltare testimonianze di prima mano del biblico Caino e Abele? Sanjeev Bhaskar e Asim Chaudharycome raccontano il primo assassino e la prima vittima di un omicidio La prima storia. Se non altro, un’apparizione speciale da parte del adorabile Gargoyle Goldie è un tiro garantito. Dopo tutto il relax, è tempo di esplorare la carne con Nel tuo cuore. Scopri il tuo “desideri più profondi e oscuri” insieme a Il desiderio dell’infinito (Parco Mason Alexander)

LEGGI ANCHE: Netflix è il salvatore e il divoratore di “The Sandman” di Neil Gaiman

Facci sapere cosa ne pensi del Dreamcast. Nel frattempo, se non l’hai già fatto, guarda L’uomo di sabbia ora in streaming su Netflix.

Il post Neil Gaiman porta i fan in un viaggio verbale fino al regno dei sogni in “The Sandman”: Dreamcast è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.