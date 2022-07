Neil Gaiman fa un’ammissione scioccante sui fumetti di Sandman e su come la traduzione fosse migliore della versione americana

Nel mondo dei fumetti è stato raggiunto un grande traguardo 1989 quando quello di Neil Gaiman L’uomo di sabbia ha debuttato. La serie di fumetti sarebbe diventata una delle serie più popolari di sempre, guadagnando un’immensa popolarità anche per il suo creatore. E ora che siamo giusti giorni dopo il rilascio del adattamento live-action del fumetto, Neil ha condiviso un grande fatto sui problemi della prima esperienza con la traduzione. E come anche un determinato paese battere la traduzione americana originale.

Vuoi scoprire che paese era? Allora continua a leggere.

Neil Gaiman condivide il paese che ha iniziato a tradurre The Sandman

Neil è uno scrittore straordinario, e su questo non ci sono dubbi. Ma ha anche il incredibile qualità di interagire regolarmente con i suoi fan attraverso i social. Quindi, dopo l’incredibile trailer di L’uomo di sabbia è stato rilasciato in più lingue, lo scrittore ha twittato in particolare un apprezzamento per Brasile.

Ritwittando il trailer brasiliano di L’uomo di sabbiaNeil ha scritto, “Il primo Paese al mondo a scoprire Sandman è stato il Brasile. I fumetti sono stati pubblicati lì in traduzione (l’onestà mi costringe ad ammetterlo) in edizioni piuttosto più belle dei fumetti americani. “

Il primo paese al mondo a scoprire Sandman è stato il Brasile. I fumetti sono stati pubblicati lì in traduzione (l’onestà mi costringe ad ammetterlo) in edizioni piuttosto più belle dei fumetti americani. 1/3https://t.co/D9IjxYFNN7 — Neil Gaiman (@neilhimself) 28 luglio 2022

Lo scrittore si è poi ulteriormente complimentato con il paese, dicendo che hanno sempre avuto un prima pagina dettagliata e lunghi saggi che spiegano cosa stava succedendo in quel particolare problema. Il 61 anni poi ha chiuso il tweet con, “Quindi questo sono io che faccio un ringraziamento speciale al Brasile. E tutti i lettori brasiliani di Sandman. Bons sonhos!”

Lo spettacolo arriva in 6 giorni

Il viaggio dell’adattamento del fumetto in un live-action è stato lungo. Dopo molteplici ostacoli nel percorso, finalmente, in 2021, è stato annunciato che la serie sarebbe stata ufficialmente trasmessa in streaming su Netflix. E adesso siamo a meno di una settimana dall’uscita degli spettacoli. Grazie a Netflix, gli spettatori di tutto il mondo potranno farlo trasmetti in streaming la serie in qualsiasi lingua desideri.

Ragazzi siete pronti per L’uomo di sabbia fare la prima? Quali sono i tuoi pensieri sullo spettacolo? Inoltre, facci sapere se eri un fan dei fumetti o meno. Sentiti libero di condividere le tue risposte con noi nei commenti qui sotto.

L’uomo di sabbia inizierà lo streaming su Netflix dal 5 agosto.

Il post Neil Gaiman fa un’ammissione scioccante sui fumetti di Sandman e su come la traduzione era migliore della versione americana è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.