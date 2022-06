NC-17 Significato del film spiegato come il trailer di Blonde introduce Marilyn di Ana de Armas

Il 16 giugno il trailer di bionda è stato finalmente rilasciato e ha dato una sbirciatina all’interno del personaggio di Marilyn Monroe di Ana de Armas. Tuttavia, è stato affermato che si trattava di un film di NC-17. Se sei confuso su cosa significhi, abbiamo tutti i dettagli per te.

Monroe è stata considerata un’icona sin dal suo debutto nell’industria dell’intrattenimento. Da allora, non c’è stato un giorno in cui il suo straordinario lavoro non sia stato rivisitato.

Di recente, Kim Kardashian ha anche onorato la star indossando il suo abito iconico al Met Gala del 2022. Ora stiamo girando un film sull’attrice e il trailer ha lasciato intendere che Armas l’ha canalizzata magnificamente.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro È arrivato lo splendido primo filmato di Ana de Armas nei panni di Marilyn Monroe. Guarda il primo trailer di BLONDE: https://t.co/xB7EKnHtoq Il regista Andrew Dominik promette che il film di NC-17 “probabilmente offenderà tutti”. pic.twitter.com/qSRA2pkDtq — Zack Sharf (@ZSharf) 16 giugno 2022

NC-17 Significato del film spiegato

Il film NC-17 significa che nessuno di età pari o inferiore a 17 anni potrà guardare questo film. Se desideri guardare questi film al cinema, nella maggior parte dei casi, ti viene richiesta un’identità per assicurarti di avere più di 17 anni.

Diversi altri film di successo hanno avuto in passato l’aggiunta della linea guida NC-17. Questi includono American Psycho, I ragazzi non piangono, Presidenti morti, non respirano 2e molti altri.

Hollyoaks | Il trailer ufficiale dell’estate 2022 di Hollyoaks

Quello che sappiamo del film in uscita

Il film in uscita è un adattamento del romanzo Monroe che ripercorre la vita dell’icona di Hollywood, come riportato da Hollywood Reporter. Il film inizia concentrandosi sulla vita di Monroe nei panni di Norma Jeane, una bambina che aveva grandi sogni.

Questo è seguito da una sbirciatina su come è riuscita ad ottenere successo nell’industria dell’intrattenimento, facendo luce anche sulle relazioni che ha avuto. Sebbene la maggior parte del contenuto sia basata sul romanzo, ci sono anche alcuni elementi di finzione che sono allegati.

Il film spera di dare ai fan un’idea di come fosse Monroe nel suo spazio personale e pubblico. Lo scrittore e regista del film, Andrew Dominik, il film mette in evidenza che Monroe era molto diversa nella sua vita privata e spesso usava la sua immagine pubblica come armatura per proteggersi dai pensieri che aveva. I fan avranno l’opportunità di vederlo in gioco.