Nathaniel Curtis elogia The Witcher: Blood Origin e rivela l’attore con cui si è divertito di più sul set

Solo dando un’occhiata agli spettacoli, Netflix è uscito così lontano nel 2022, sembra impossibile pensare se lo stesso streamer possa fare di meglio. Tuttavia, che ci crediate o no, Netflix ha una scaletta di spettacoli altrettanto sorprendente pronta per la seconda metà del 2022 con il pièce de résistance come The Witcher: Origine del sangue.

Questa serie prequel che si svolge a mille anni prima gli eventi di Lo stregone era in sviluppo da un po’ di tempo ormai. Ma mentre ci stiamo avvicinando alla fine dell’anno, ci stiamo avvicinando anche all’uscita dello show.

E infine, le fantastiche star dello show si stanno finalmente aprendo sulla serie, a cominciare Nathaniel Curtis. Vediamo di cosa si tratta 31 anni attore aveva da dire.

Nathaniel Curtis elogia The Witcher: Blood Origin e rivela l’attore con cui si è divertito a girare

Non si può cominciare a lodare la grandezza di The Witcher: Origine del sangue. Tuttavia, tra tutte le cose straordinarie che lo spettacolo ha, il suo impressionante cast di stelle deve essere al top.

Lo spettacolo include artisti del calibro di Michelle Yeoh, Lenny Henry, Mirren Mack e Nathaniel Curtis. E recentemente, quest’ultimo ha parlato del prequel e di cosa lo rende unico.

Durante la discussione dello spettacolo, Curtis ha menzionato come le riprese dello spettacolo siano state estremamente divertenti e ha adorato la storia. Mentre chiedeva di approfondire la storia, l’attore ha preso in giro, “Sarà fantastico, questo posso dirti.”

LEGGI ANCHE: Emmy 2022: “The Witcher” di Netflix si scontrerà con i Marvel Biggies Moon Knight e Loki insieme al libro di Boba Fett per più vincitori

Inoltre, mentre racconta la sua esperienza sul set, il È un peccato attore appositamente nominato Michelle Yeohcome una grande persona con cui si è divertito di più.

Natanaele ha detto, “Michelle Yeoh è la persona più bella che abbia mai incontrato, la più divertente, la più umile e follemente talentuosa e proprio una bella donna.”

In precedenza è stato riferito che The Witcher: Origine del sangue stava riprendendo alcune scene cruciali. Ma lo spettacolo sembra ancora mantenere a data di uscita provvisoria intorno a Natale quest’anno. E quanto a lo stregone, ha recentemente iniziato a girare in Marocco.

Cosa ne pensate della serie in arrivo? Condividi le tue risposte con noi nei commenti.

Il post Nathaniel Curtis elogia The Witcher: Blood Origin e rivela l’attore con cui si è divertito di più sul set è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.