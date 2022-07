Natalia Dyer rivela perché gli appuntamenti sono “davvero difficili” per Nancy Wheeler in “Stranger Things”

Il finale della quarta stagione di Cose più strane è stato perfetto come speravano i fan. Dal folle valore di produzione alla scrittura, è valsa la pena aspettare. Con scene altamente emotive, diaboliche sequenze di torture e luttuose perdite, il volume non era timido per una tragedia. Tuttavia, i fan dell’arco narrativo tra Steve Harrington e Nancy Wheeler hanno avuto dei momenti dolci per scaldare i loro cuori.

A chi non piace un triangolo amoroso? Infatti per uno spettacolo del genere Cose più strane è così più grande della vita, un tropo come questo lo rende un po’ con i piedi per terra. Mentre la narrativa di Steve-Nancy-Jonathan divide i fan, solo i Duffer Brothers conoscono il vero destino. Anche Natalia Dyer, l’attrice che interpreta Nancy, parla della vita amorosa del suo personaggio. Continua a leggere per saperne di più.

(Questo articolo contiene spoiler per Cose strane Stagione 4: Volume 2)

Natalia Dyer sulla difficile vita sentimentale di Nancy

In un’intervista a Variety, la Dyer parla del suo personaggio, Nancy Wheeler. Crede che Nancy abbia “ha una relazione da un po’, quindi forse ha bisogno di un po’ di tempo per scoprire se stessa.”. Sè in conflitto per quanto riguarda il triangolo amoroso. “Personalmente ho avuto dei sentimenti croccanti su come l’intera faccenda di Jonathan sia iniziata alle spalle di Steve. Non posso credere che l’abbia fatto”.

Riguardo al futuro del suo personaggio con Steve, aggiunge, “Penso solo che ora sia più forte. Penso che sia più sicura di sé. Quindi qualunque cosa decida di fare, lo farà per le giuste ragioni.”. Dyer illustra anche che Steve e Nancy sono cresciuti e hanno fatto molta strada dall’inizio dello spettacolo. Spiega che la trama della quarta stagione era “davvero divertente e toccante”. Conclude la conversazione dicendo“Davvero, non ho idea di dove andrà a finire, ma mi piace che almeno si prendano cura l’uno dell’altro.”

Gli interessi amorosi di Nancy Wheeler in Stranger Things

Nel volume 1 dello spettacolo, Eddie (Joseph Quinn) ha osservato che Nancy aveva ancora dei sentimenti per Steve (Joe Keery). Questo è stato dopo che si è tuffata nel Sottosopra per salvarlo. Eddie consiglia anche a Steve di riavere Nancy, “Perché questo è un segno inequivocabile di vero amore come questi occhi cinici non hanno mai visto.”

Le parole di Eddie sembravano aver colpito nel segno Steve mentre entra in azione nel volume 2. Si confida con Nancy del suo sogno di avere una famiglia con sei bambini e Nancy ne sono una parte importante. È un momento bellissimo e puro tra i due, poco prima che Robin (Maya Hawke) li interrompa. Il ritorno di Jonathan (Charlie Heaton) aggiunge ulteriore smorzamento e rende il tutto più complicato.

La storia d’amore tra Nancy e Jonathan è iniziata nella prima stagione del popolare show. Sebbene abbiano trascorso molto tempo nella seconda stagione, dopo la rottura di Nancy, il duo è diventato una coppia solo nella terza stagione. La maggior parte dei fan crede anche che la coppia nella vita reale abbia la migliore chimica sia sullo schermo che fuori dallo schermo.

Nonostante il momento tenero, Steve e Nancy non fanno altro che parlare, dato che sta ancora uscendo con Jonathan. Il finale si conclude con Jonathan e Nancy riuniti, ma lui le sta ancora mentendo sulle sue domande di iscrizione al college. Allora, quali sono le possibilità che rimangano insieme?

L’unica cosa che noi, il pubblico, possiamo fare è speculare sul destino di questo triangolo amoroso. Prepara teorie e spedisci la nostra coppia preferita mentre aspettiamo l’ultima stagione. Quali sono i tuoi pensieri? Diteci nei commenti.

