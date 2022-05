Natalia Dyer prende in giro “Ci sono alcune cose di Nancy-Robin (Maya Hawke) in corso in questa stagione” in “Stranger Things”

I fan non possono smettere di fare teorie per Cose sconosciute 4, che ora è a meno di una settimana dalla sua uscita. I ragazzi dello show stanno rivelando piccole informazioni per alimentare le speculazioni. La prima mondiale costellata di stelle dello spettacolo era un discorso sulla città perché ogni star ha rivelato qualcosa o l’altro sulla prossima stagione. Natalia Dyer ha rivelato qualcosa di follemente eccitante.

Natalia Dyer ha parlato di “Roba da Nancy-Robin” come rivelazione Cose sconosciute 4

L’ex fidanzato di Nancy, Steve, aveva sviluppato una simpatia per Robin, cosa che confessa nel bagno dello StarCourt Mall. È allora che Robin rivela di essere lesbica e ammette di avere una cotta per Tammy, la loro compagna di classe. Per Steve, non è stato fantastico, ma Nancy prenderà le sue caramelle?

Nell’intervista, è stato chiesto a Natalia Dyer, che interpreta Nancy il suo aumento del tempo sullo schermo con Maya Hawke alias Robin, a cui ha detto: “Oh mio Dio sì, ci sono alcune cose di Nancy-Robin in corso in questa stagione che ero molto entusiasta di vedere nelle sceneggiature. Indicando quasi direttamente la storia d’amore o uno scontro tra i due.

LEGGI ANCHE: Natalia Dyer (Nancy Wheeler) rivela “Stranger Things” 4 sta entrando in “Mythology of Things”

Ha anche fatto riferimento al ‘Creel House’ che appartiene a Victor Creel, l’uomo che ha ucciso la sua famiglia a causa della presenza di un demone in casa. Nancy e Robin andranno alla ricerca per svelare i misteri della Creel House. È lì che è probabile che si leghino. Potrebbe essere una grande sottotrama per la prossima stagione e il motivo dell’aumento del tempo sullo schermo di Nancy-Robin.

Il fidanzato di Nancy, Jonathan Byers, ha lasciato Hawkins per un soggiorno più sicuro in California; e la lunga distanza tra loro potrebbe aiutare Robin. Anche se da quando la coppia preferita dai fan Steve-Nancy si è sciolta, i fan hanno ipotizzato la loro unione. Anche il trailer della prossima stagione allude alla loro amicizia. Ora tocca ai fan vedere chi tra i tre finisce finalmente con Nancy.

LEGGI ANCHE: Stranger Things Stagione 4: Chi ha ucciso i bambini? È undici o il capovolto? I fan teorizzano che la crepa nel muro sia un portale

Parlando delle coppie preferite dai fan nello show, l’ultima stagione si è conclusa male per la maggior parte di loro. Mike e Eleven sono separati, Hopper si presume morto, quindi anche Joyce è sola, Dusty-bun non ha ancora incontrato la sua bella Suzie e Max è in lutto per Billy, incapace nemmeno di pensare a Lucas.

La prossima stagione potrebbe sicuramente essere più spaventosa, oscura e cruenta, ma si spera che darà anche il romanticismo necessario a tutte queste coppie. Chi è il tuo preferito Cose più strane coppia? Fatecelo sapere nei commenti e se volete aggiornarvi sulla terza stagione, eccola qui.

Il post Natalia Dyer prende in giro “Ci sono alcune cose di Nancy-Robin (Maya Hawke) in corso in questa stagione” in “Stranger Things” è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.