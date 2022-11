Natale con te Gabriel Sloyer (Ricardo) età, altezza, Instagram, ruoli

Gabriel Sloyer interpreta Ricardo nel nuovo film natalizio di Netflix, Natale con te! L’aggiunta festiva alla vasta libreria di Netflix è solo uno dei nuovi film di Natale da aggiungere al suo elenco. Il film salutare attirerà le corde del tuo cuore e ti metterà dell’umore giusto per le prossime festività natalizie.

Il film segue la pop star Angelina (Aimee Garcia) mentre si reca in una piccola città nella speranza di trovare l’ispirazione per un nuovo successo, ma trova invece il potenziale di un nuovo amore. La sinossi ufficiale recita:

“Sentendo la carriera esaurita, la pop star Angelina fugge per esaudire il desiderio di un giovane fan nella piccola città di New York, dove non solo trova l’ispirazione per rivitalizzare la sua carriera, ma anche una possibilità per il vero amore.”

Se sei curioso di conoscere Gabriel e vuoi saperne di più su di lui e sulla sua carriera, allora sei nel posto giusto! Di seguito abbiamo tutto ciò che devi sapere sull’attore di Ricardo.

Gabriel Sloyer età

A partire dal 2022, l’attore Gabriel Sloyer avrebbe 35 anni, sebbene la data esatta del suo compleanno sia sconosciuta.

Altezza di Gabriel Sloyer

Secondo Noted Names, il 35enne nativo di New York si trova ad un’altezza di 5 piedi e 7 pollici di altezza.

Gabriel Sloyer Instagram

Se stai cercando di dare all’attore un seguito sui social media, puoi trovare l’attore Richardo su Instagram sotto il nome @gabrielsloyerceron. Attualmente, Gabriel ha oltre 26.000 follower su Instagram e mantiene regolarmente aggiornati i suoi fan e follower con le foto della sua vita quotidiana, i lavori da asporto dal set, le foto promozionali e gli affascinanti debutti sul tappeto rosso.

Ruoli di Gabriel Sloyer

Secondo IMDb, il Natale con te l’attore ha 34 crediti di recitazione a suo nome, quindi ci sono molti altri potenziali film e programmi in cui averlo visto. Non elencheremo tutte le sue apparizioni come attore, quindi se vuoi dare un’occhiata alla sua filmografia completa puoi farlo seguendo questo link. Alcuni dei suoi lavori più popolari includono: