Natale con te Deja Monique Cruz (Cristina) età, altezza, Instagram

Natale con teL’ultima rom-com festiva di Netflix, ha come protagonisti alcuni volti piuttosto famosi e promettenti, tra cui Deja Monique Cruz.

Il film delle vacanze, diretto da Gabriela Tagliavini, segue una pop star in fuga che fugge in una piccola città dove cerca l’ispirazione per una nuova canzone ma finisce per trovare molto, molto di più. La sinossi ufficiale, fornita dal Media Center di Netflix, per il film recita:

“Sentendo la carriera esaurita, la pop star Angelina fugge per esaudire il desiderio di un giovane fan nella piccola città di New York, dove non solo trova l’ispirazione per rivitalizzare la sua carriera, ma anche una possibilità per il vero amore.”

Se sei curioso di conoscere il cast, o semplicemente volevi conoscerlo un po’ meglio, tuffati nel nostro reportage completo sull’attrice Cristina. Scopri i dettagli principali e cos’altro ha recitato Deja Monique Cruz qui sotto!

Deja Monique Cruz età

Alla fine del 2022, l’attrice ha 23 anni. Secondo Filmi Feed, il compleanno dell’attrice cade il 17 febbraio 1999, quindi compirà 24 anni nel nuovo anno.

Deja Monique Cruz altezza

L’attrice emergente ha elencato la sua altezza di 5 piedi e 5 pollici su IMDb.

Deja Monique Cruz Instagram

Se stavi cercando di dare un seguito all’attrice sui social media, puoi trovare l’attrice 23enne sotto la maniglia di Instagram @dejamoniquecruz. L’attrice Cristina ha un sacco di contenuti da divorare. Dalle foto delle vacanze, alle riunioni di famiglia, agli eventi di lavoro e alle anteprime dietro le quinte, troverai ore di immagini e video da guardare!

Ruoli di Deja Monique Cruz

Ti chiedi da dove altro potresti riconoscere Deja Monique Cruz? Beh, non meravigliarti più! Abbiamo tutti i dettagli sui suoi ruoli passati di seguito. Secondo IMDb, l’attrice ha recitato finora in sei progetti e ne ha altri tre in arrivo, iniziando la sua carriera nel 2018.

Alcuni degli spettacoli e dei film in cui ha recitato includono:

Male manifesto (2022)

Foley Marra Studios presenta (2020)

Law & Order: Unità vittime speciali (2019)

Obiettivi (2018)

Papi Chulo (2018)

I tre progetti in uscita nel 2023 sono intitolati: