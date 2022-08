Natale con te data di uscita, cast, sinossi e altro ancora

Se c’è una cosa su cui possiamo contare su Netflix, è portare le stelle che vogliamo vedere per i suoi film originali delle vacanze. Durante le festività natalizie, vedremo Aimee Garcia e Freddie Prinze Jr. innamorarsi nel nuovo film Natale con te.

L’anno scorso, Netflix ci ha offerto Nina Dobrev in Ama tanto, Brooke Shields dentro Un castello per Natale, e Jennifer Coolidge in un ruolo da rubare la scena in Single per sempre. Ancora più stelle sono dirette nelle nostre liste di controllo nel 2022 per assicurarci un piccolo Natale accogliente.

Novembre porta (finora) tre nuovi film di Natale Netflix: Cadendo per Natale con Lindsay Lohan, Il diario di Noel con Justin Hartley, e Natale con te con due personaggi preferiti dai fan che siamo così entusiasti di vedere riuniti per una nuova vacanza da non perdere.

Condividiamo tutto ciò che sappiamo Natale con te, inclusa la data di uscita, le stelle principali e la sinossi. Controlla di nuovo per ulteriori aggiornamenti non appena arrivano!

Natale con te data di uscita

Natale con te sta arrivando su Netflix su Giovedì 17 novembre. La lista dei film natalizi di Netflix di novembre include anche quelli di Lindsay Lohan Cadendo per Natale e quello di Justin Hartley Il diario di Noel, che debuttano rispettivamente la settimana prima e dopo.

Natale con te cast

Lucifero allume Aimee Garcia e Lei è tutto quello che la star Freddie Prinze Jr. guida il cast del film delle vacanze e sembra essere la più grande star del film. Garcia interpreterà una pop star di nome Angelina e Prinze interpreterà Miguel. Aggiungeremo altri membri del cast non appena verranno annunciati.

Sinossi di Natale con te

Come con la maggior parte dei film romantici di Natale, potresti aspettarti che l’amore nasca nei luoghi più inaspettati tra due persone su percorsi diversi. Natale con te è incentrato su una pop star che si prende una pausa in una piccola città, dove alla fine sarà divisa tra la sua carriera e il vero amore.

Ecco la sinossi ufficiale tramite Netflix:

Sentendo la carriera esaurita, la pop star Angelina scappa per esaudire il desiderio di un giovane fan nella piccola città di New York, dove trova non solo l’ispirazione per rivitalizzare la sua carriera, ma anche una possibilità di vero amore.

Non vediamo l’ora di dare un’occhiata a questa storia d’amore di Natale durante le festività natalizie! Se le stelle principali non ti hanno venduto, forse la prospettiva di ascoltare un po’ di musica dalla coppia potrebbe attirarti Natale con te su Netflix il 17 novembre.

Resta sintonizzato per ulteriori notizie e aggiornamenti sui film Netflix da Netflix Life!