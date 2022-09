“Narco-Saints” Stagione 2: stato di rinnovo di Netflix e cosa aspettarsi

Narco-santi è un altro k-drama di successo da aggiungere alla libreria in espansione di contenuti coreani di Netflix. Ma il k-drama è stato rinnovato per una seconda stagione? Non ancora, e a meno che non ci siano piani per portare la storia oltre l’ispirazione della vita reale, il rinnovamento è sempre più improbabile.

Con un altro k-drama di successo nella sua filmografia, Netflix continua a stupire con la sua produzione di contenuti coreani.

Narco-santi è una serie thriller sudcoreana scritta e diretta da Yoon Jong Bin, con protagonista Gioco del calamaro attore Park Hea Soo. Nonostante “Narco” sia presente nel titolo, la serie non ha alcuna associazione con l’amato franchise Netflix Narcos. Per la maggior parte della produzione del k-drama, è stato intitolato The Accidental Narco prima di passare a Narco-santi.

Basato su eventi veri, Narco-santi si svolge in Sud America, dove un signore della droga che opera nel paese ha attirato l’attenzione del National Intelligence Service. Il servizio di intelligence si avvale dell’aiuto di un comune imprenditore che ha deciso di fare fortuna in Suriname, solo per cadere fino alle ginocchia nel mondo del crimine della droga.

Narco Santi Stato di rinnovo di Netflix della stagione 2

Stato di rinnovo ufficiale di Netflix: in sospeso (ultimo aggiornamento: 21/09/2022)

Al momento in cui scrivo Netflix non ha preso una decisione sul futuro di Narco Santi. Prevediamo che ciò richiederà diverse settimane poiché Netflix monitora le prestazioni della serie.

Ci sono molti fattori coinvolti nella decisione di Netflix di rinnovare una serie. Alcuni dei fattori che Netflix prenderà in considerazione sono;

Ore totali visualizzate (milioni)

Tempo trascorso nella top ten globale (giorni/settimane)

Costo di una seconda stagione

Attualmente, la serie sta andando molto bene e nella sua seconda settimana ha raggiunto un totale di 62.650.000 milioni di ore visualizzate, un aumento del 204% rispetto alla settimana di debutto. La serie ha contribuito a detronizzare la popolarissima serie k-drama Avvocato Straordinario Woo.

Data l’attuale proiezione della serie, speriamo in un rinnovo. Tuttavia, nelle prossime settimane continueremo a riferire sull’andamento della serie e se le statistiche di visualizzazione si allineeranno o meno con il suo potenziale rinnovo.

Fa Narco-santi serve una seconda stagione?

Sia o no Narco-santi ha bisogno di una seconda stagione è completamente soggettivo. Ci saranno molti abbonati che hanno visto la serie e saranno soddisfatti del finale, e ci saranno anche molti abbonati che vorrebbero vedere molto di più.

Per quanto riguarda la storia, tutto è stato accuratamente concluso per un finale soddisfacente. Dopo aver aiutato i NIS e la DEA a sconfiggere il signore della droga Yo-hwan, Kang riuscì finalmente a tornare a casa. Dopo un salto di sei mesi, Kang è tornato a lavorare come meccanico nel suo negozio, dove l’agente Chang-Oh ha offerto due bar karaoke come pagamento per il suo lavoro, ma Kang rifiuta il pagamento.

Con il suo lavoro con i NIS terminato, Kang desidera discutere con la sua famiglia del suo coinvolgimento nella cattura del signore della droga Yo-hwan, tuttavia, Chang-oh rende Kang consapevole che i NIS non riconosceranno mai pubblicamente il suo coinvolgimento nell’operazione.

Affinché la storia continuasse, Kang avrebbe dovuto continuare il suo coinvolgimento con i NIS ed essere ufficialmente assunto come agente sotto copertura per infiltrarsi in più circuiti di droga o altre organizzazioni criminali. Senza essere assunti dai NIS, è estremamente difficile vedere dove potrebbe andare la storia.

In alternativa, la serie potrebbe essere affrontata come un’antologia, con l’unico fattore coerente in ogni stagione che è Chang Ho, interpretato da Gioco del calamaro e Furto di denaro: Corea attore Park Hae Soo. Ogni stagione potrebbe vedere un’operazione diversa in una parte diversa del globo, con un cast di personaggi e una storia nuovi di zecca.

Ti piacerebbe vedere una seconda stagione di Narco-santi su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto!