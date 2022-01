Naomi è su Netflix? (Dove guardare la serie The CW)

La produttrice esecutiva Ava Duvernay ha pubblicato un altro capolavoro chiamato Noemi, e sicuramente vorrai guardare questa pazzesca serie il prima possibile.

Ti diciamo di cosa tratta questo spettacolo e dove puoi trasmettere in streaming nuovi episodi, proprio qui.

Di cosa parla Noemi?

Basata sull’omonimo fumetto DC di Brian Michael Bendis, la serie del 2022 segue la vita di una giovane ragazza di nome Naomi, la cui vita cambia improvvisamente una volta che i poteri soprannaturali si risvegliano dentro di lei. Con le sue nuove abilità molto ricercate e con il male in agguato nell’ombra, deve diventare più forte se vuole proteggere se stessa e tutto ciò che le sta a cuore.

Guarda il trailer nel video qui sotto.

Ora che sai di cosa tratta questo programma, è tempo di scoprire dove puoi trasmettere in streaming ogni secondo.

Naomi è su Netflix?

A quest’ora, Noemi non è attualmente in streaming su Netflix poiché la serie è ancora relativamente nuova e sta rilasciando nuovi episodi settimanalmente sulla sua rete televisiva domestica.

Tuttavia, dato che Netflix ha la sua giusta quota di spettacoli simili sulla sua piattaforma, è possibile che lo spettacolo potrebbe eventualmente raggiungere il sito in futuro. Quando questo accadrà è indovinato da chiunque, ma ti terremo sicuramente aggiornato non appena ne sapremo di più.

Mentre aspetti di sapere se Noemi arriverà su Netflix, continua a leggere per scoprire dove puoi trasmettere in streaming questa nuova serie.

Dove vedere in streaming Naomi

Dopo l’abbonamento e il componente aggiuntivo TV in diretta, gli spettatori possono guardare Noemi su Hulu il giorno dopo il suo rilascio in onda. FuboTV è un’altra opzione disponibile per gli streamer.

Se non disponi di Hulu o di qualsiasi piattaforma di streaming, non preoccuparti, puoi guardare i nuovissimi episodi di questa serie ogni martedì su The CW, sull’app The CW o su richiesta con il tuo fornitore di servizi via cavo locale.

Entro la fine della prima stagione, Noemi molto probabilmente atterrerà su HBO Max per lo streaming e non sarà l’ennesima serie CW su Netflix. In questo momento, puoi controllare Il flash, Super ragazza, e Tutti americani su Netflix per farti compagnia.