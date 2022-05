*ATTENZIONE: spoiler in arrivo per la stagione 4 di Stranger Things*

Nancy Wheeler è stata un personaggio chiave in Stranger Things sin dall’inizio e di conseguenza ha visto la sua giusta dose di pericolo.

Nella stagione 4, tuttavia, Nancy è al centro dell’azione e affronta pericoli come mai prima d’ora, lasciando i fan temendo che possa essere uccisa.

Ma Nancy Wheeler muore nella parte 1 della stagione 4 di Stranger Things e cosa potrebbe significare il suo destino per la parte 2?

Le avventure di Nancy nella stagione 4

Nancy Wheeler gioca un ruolo chiave nella stagione 4 di Stranger Things poiché il suo ruolo sul giornale della scuola la vede indagare sulla morte di Chrissy la cheerleader con il suo collega giornalista Fred.

Le sue indagini li portano al padre di Eddie Munson che indica Nancy nella direzione di Victor Creel poiché la morte di Chrissy rispecchia quella della famiglia di Creel negli anni ’50.

Dopo che Fred incontra la stessa sorte di Chrissy, Robin accetta di aiutare Nancy con la sua ricerca e dopo aver visitato la biblioteca per conoscere Victor Creel, la coppia si fa strada per ottenere un colloquio con Creel presso l’istituto psichiatrico Pennhurst dove è stato detenuto da allora la sua famiglia è stata uccisa.

Victor Creel credeva che gli omicidi fossero stati commessi da un demone, che Nancy e Robin deducono essere Vecna.

I due si uniscono al resto della banda mentre si dirigono verso il lago dell’amante, dove è stato aperto un nuovo cancello per l’Upside Down e Steve, Robin, Eddie e Nancy si avventurano tutti alla ricerca di risposte.

Nancy muore nella stagione 4 di Stranger Things, parte 1?

No, Nancy non muore entro la fine della stagione 4, parte 1, ma deve affrontare un pericolo considerevole per tutta la stagione.

Nell’episodio 7, Steve, Robin, Eddie e Nancy sembrano uscire dal Sottosopra e con l’aiuto di Dustin, e sono quindi in grado di rintracciare un portale nel nostro mondo.

Usando una scala di corda nel lenzuolo, Robin ed Eddie sono in grado di arrampicarsi fuori dalla dimensione orribile, ma quando Nancy tenta di arrampicarsi, finisce per essere posseduta da Vecna ​​e non riesce a mettersi in salvo.

Mentre il suo corpo si trova senza vita di fronte a Steve, che è ancora intrappolato nel Sottosopra, vediamo nella mente di Nancy mentre l’influenza di Vecna ​​si diffonde.

Nancy è costretta a rivivere alcuni dei peggiori traumi della sua vita, ma è anche in grado di saperne di più su Vecna ​​mentre vede come la creatura ha iniziato la sua vita come un essere umano di nome Henry Creel, il figlio di Victor, e che ha brutalmente ucciso la sua stessa famiglia quando era solo un bambino.

Straziante per i fan, il destino di Nancy nella parte 2 della stagione 4 è lasciato nell’aria. Il fatto che sia stata posseduta da Vecna ​​non è di buon auspicio poiché altri che hanno affrontato la stessa sorte sono morti.

Tuttavia, come osserva ScreenRant, nell’ultimo trailer della stagione 4, Nancy può essere vista combattere nel Sottosopra insieme al resto della banda, cosa che non abbiamo visto nella parte 1, suggerendo che sopravvive abbastanza a lungo da essere salvato e prendere parte alla lotta contro Vecna.

I fan temono per Nancy

Il fatto che Nancy affronti così tanti pericoli nella stagione 4 di Stranger Things ha messo i fan del personaggio davvero nervosi.

Un fan su Twitter ha scritto: “Se Nancy muore in Stranger Things 4, una parte di me non starà mai bene”.

Mentre un altro ha minacciato di non guardare più lo spettacolo: “Se Nancy muore, mi fermo e non gioco. Probabilmente non guarderò nemmeno Stranger Things volume 2. Sarò congelato per lo shock”.

Questo fan ha fatto eco al messaggio precedente: “Se Nancy muore, non vedrò mai più questo programma”.

Un altro spettatore ha notato come Steve fosse stato preparato a morire solo perché Nancy fosse messa in pericolo maggiore: “Avevamo pensato che Steve sarebbe morto ma per tutto il tempo potrebbe essere Miss Nancy?! Signore.”

Anche se questo fan crede ancora che Steve sia effettivamente in pericolo maggiore: “Anche se Nancy è in pericolo in questo momento, sento davvero che Steve sarà quello che morirà in questa stagione a causa di quelle ferite che potrebbero essere infettate e non sono pronto .”

E infine, questo fan ha riassunto perfettamente i suoi sentimenti sotto forma di gif:

La stagione 4 di Stranger Things è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo essere stata rilasciata venerdì 27 maggio mentre la parte 2 uscirà il 1 luglio 2022.

