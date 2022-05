Nancy e Jonathan si lasciano nella stagione 4 di Stranger Things, parte 1?

Infine, tante delle nostre domande hanno ora una risposta come Cose più strane stagione 4 parte 1 è qui! L’originale Netflix è tornato dopo quasi tre anni e i fan sono così entusiasti di tornare a Hawkins per un po’ di azione in più. Questa volta, abbiamo nuove posizioni mentre i Byer si trasferiscono a Lenora Hills, in California, e Hopper (David Harbour) è bloccato in una prigione russa. Jonathan (Charlie Heaton), Will (Noah Schnapp), Eleven (Millie Bobby Brown) e Joyce (Winona Ryder) stanno iniziando una nuova vita lontano dall’Indiana, ma ciò non significa che non dovranno affrontare alcun pericolo.

Con Nancy (Natalia Dyer) che vive ancora a Hawkins, ciò significa che lei e Jonathan hanno una relazione a distanza in Cose più strane stagione 4. Come vediamo con Eleven e Mike (Finn Wolfhard), le lettere scritte a mano sono la chiave per mantenere vivo questo tipo di relazione, ma non sembra che Jonathan e Nancy si tengano così strettamente in contatto.

Spoiler avanti per Cose più strane stagione 4 parte 1.

A differenza di El e Mike che stanno contando i giorni fino a quando non potranno vedersi di nuovo durante le vacanze di primavera, Jonathan e Nancy non si riuniranno per la pausa e sembra davvero infastidire entrambi.

Il compagno di classe di Nancy con cui lavora al giornale della scuola, Fred (Logan Riley Bruner), chiede costantemente perché Jonathan non va a trovare Hawkins per una pausa, a cui dice che deve prendersi cura di Will mentre la loro madre lavora. D’altra parte, il nuovo amico di Jonathan, Argyle (Eduardo Franco), continua a chiedere perché Nancy non venga in California per una pausa. Jonathan spiega che è perché Nancy è impegnata a lavorare al giornale. C’è chiaramente qualcosa che sta succedendo per la coppia, che porta gli spettatori a chiedersi se si lasceranno.

Nancy e Jonathan si lasciano nella stagione 4 di Stranger Things?

Nancy e Jonathan non si lasciano Cose più strane stagione 4 parte 1, ma potremmo sicuramente vederlo accadere nella parte 2. Finora non si sono parlati affatto e sono entrambi piuttosto preoccupati per tutto il resto delle loro vite. Certo, la minaccia di Vecna ​​ad Hawkins potrebbe farli incontrare, ma Nancy potrebbe anche avvicinarsi a un’ex fiamma: Steve.

Nancy e Steve tornano insieme nella stagione 4 di Stranger Things?

Nancy e Steve trascorrono molto più tempo insieme Cose più strane stagione 4 parte 1 mentre fanno squadra con tutti gli altri ragazzi rimasti in Hawkins: Robin (Maya Hawke), Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin) e Max (Sadie Sink). Non riconciliano la loro storia d’amore, ma sembra sicuramente una possibilità. C’è ancora un po’ di chimica tra i due e la stessa Natalia Dyer vuole che accada. In un’intervista del 2019, ha condiviso:

“Mi piacerebbe vedere se [Nancy] e Steve tornerebbe mai insieme, o almeno se si chiudessero. Il loro capitolo si chiuderà mai? Sono molto curioso. Inoltre, voglio che abbia un’amica. RIP Barb.

Inoltre, alcuni degli altri personaggi stanno cercando di far riconciliare Nancy e Steve, incluso il loro nuovo amico Eddie (Joseph Quinn).

Entro il Cose più strane stagione 4 parte 1, Nancy e Jonathan sono ancora un oggetto. Ma vedremo quanto durerà. Assicurati di trasmettere in streaming tutti gli episodi del volume 1 su Netflix in questo momento! Il volume 2 uscirà il 1 luglio.