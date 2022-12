‘Myron Bolitar’ Harlan Coben Netflix Series: quello che sappiamo finora

Netflix e l’acclamato autore Harlan Coben, una delle partnership più solide sullo streamer, colpiscono ancora. Questa volta lo streamer sta sviluppando il lungometraggio di Coben Myron Bolitar serie, che sarà la prima a non essere una serie limitata e la prima ad essere ambientata negli Stati Uniti.

Come ha rivelato Coben a Deadline, al momento non ci sono sceneggiatori e registi associati, e lui stesso non è del tutto sicuro di far parte del team di sceneggiatori. Tuttavia, ha commentato questa partnership con Netflix:

Myron Bolitar è caro al mio cuore. Ho scritto 34 libri, un terzo riguardava Myron Bolitar; è il mio bene più prezioso e sono davvero felice ora che è nel campo di Netflix, in modo che possiamo lavorare sodo per sistemarlo. È una delle proprietà su cui probabilmente sono stato un po’ più prezioso. È più facile spostare una storia come The Stranger o Stay Close in un altro paese. Myron è un personaggio della serie che la gente legge più e più volte, si prende un po’ più di cura e deve essere negli Stati Uniti. Quindi sono molto entusiasta di iniziare.

Finora, sette dei romanzi di Coben sono stati trasformati in serie limitate Netflix: tre nel Regno Unito (Sicuronel 2018; Lo straniero2020; Stare vicino2021), due in Polonia (I boschi, 2020; e Tieni duro2022) e uno ciascuno in Spagna (L’innocente2021) e Francia (Andato via per sempre2021).

Qual è la trama di Myron Bolitar?

di Harlan Coben Myron Bolitar serie di libri racconta la storia del personaggio titolare, un ex giocatore NBA e agente sportivo. La serie comprende finora 11 romanzi e avrebbe senso se Netflix iniziasse ad adattarli dall’inizio. È anche possibile che Netflix provi ad adattare due libri per stagione, legandoli ordinatamente insieme, in modo simile a L’Uomo Sabbia. Ecco la logline della serie di libri:

Allampanato, autoironico, ex stella del basket NBA, Myron è diventato un agente sportivo dopo che un ginocchio frantumato ha posto fine alla sua carriera nel basket. Il suo grande cuore e i suoi modi generosi spesso lo portano a interpretare il detective per i suoi clienti che hanno problemi da risolvere. La collega di Myron, Esperanza, e il suo migliore amico miliardario, Win, spesso lo aiutano con i suoi casi. (Chi non vorrebbe un migliore amico miliardario??) Ha anche un nipote di nome Mickey, che ha la sua serie per giovani adulti. (Anche suo zio Myron passa di tanto in tanto per aiutare.)

Puoi trovare l’elenco di lettura completo per Myron Bolitar qui.

Chi è inserito Myron Bolitar?

A partire da novembre 2022, non ci sono membri del cast collegati a Netflix Myron Bolitar serie. Probabilmente ne sapremo di più nei prossimi mesi. Alla domanda se avesse in mente qualche attore, l’autore Harlan Coben ha risposto di no:

“Io non. Sarò onesto, è sempre stata una cosa difficile per me. Con un personaggio normale – Matt è stato interpretato da Mario Casas in Spagna, o Adam che è stato interpretato da Richard Armitage, o Cush Jumbo che interpreta Cassie – posso cambiare quelle persone. Myron è molto più difficile perché le persone hanno un’idea molto precisa di come sia. Quindi in realtà non mi viene in mente nessun attore. Molti anni fa avevo cercato di trasformare Myron in un film, e stavano parlando di tutte le grandi star del cinema famose dell’epoca. Tutti loro hanno un talento meraviglioso, ma io ero tipo, non riesco a vedere quel ragazzo come Myron. Quindi sarà molto difficile. Sono fiducioso che Netflix perlustrerà il mondo nel casting e troverà la persona perfetta per noi.

Qual è lo stato di produzione di Myron Bolitar?

Al momento, Netflix Myron Bolitar la serie è in fase di sviluppo molto iniziale, dove non esistono nemmeno gli script. Ci vorrà del tempo prima che entrino in produzione, cosa che potrebbe finire nel 2023.

Quanti episodi ci saranno Myron Bolitar?

Non si sa quanti episodi Mirone Bolitare avrà, ma probabilmente possiamo aspettarci almeno una prima stagione standard di 8 episodi.

A cosa serve la data di uscita di Netflix Myron Bolitar?

Poiché la serie è ancora nelle primissime fasi di sviluppo, è troppo presto per parlare di date di uscita, ma potremmo forse stimare il 2024.

Per ulteriori informazioni su Harlan Coben e sui progetti imminenti, tieni d’occhio il nostro elenco in arrivo.