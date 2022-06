“My Liberation Notes” Stagione 2: stato di rinnovo di Netflix e cosa sappiamo finora

I K-Drama continuano a essere alcuni dei contenuti non in inglese più popolari su Netflix nel 2022 e questa tendenza si è estesa a My Liberation Notes, che ha trascorso le ultime settimane nella top ten globale. Alcuni fan sono stati lasciati in dubbio se vedremo una seconda stagione di I miei appunti di liberazione su Netflix? Purtroppo, è altamente improbabile, ecco perché.

I miei appunti di liberazione è una serie drammatica romantica sudcoreana originale Netflix con licenza internazionale scritta dallo sceneggiatore Park Hae Young (My Mister, Another Miss Oh) e diretta da Kim Seok Yoon (Law School).

La vita ha un impatto su tre fratelli che desiderano essere liberati dalle loro routine banali. Ma quando un misterioso ubriacone si trasferisce nel loro tranquillo villaggio, i suoi sogni di eccitazione e realizzazione non sembrano più così lontani.

Quale è I miei appunti di liberazione Stato di rinnovo di Netflix?

Stato di rinnovo ufficiale di Netflix: in sospeso (ultimo aggiornamento: 08/06/2022)

Nel momento in cui scrivo sono trascorse quasi due settimane da allora I miei appunti di liberazione si è conclusa su Netflix e JTBC.

Non abbiamo ricevuto alcuna notizia di rinnovo da Netflix o JTBC e, purtroppo, dubitiamo fortemente che vedremo presto notizie di rinnovo.

Il rinnovo della serie non si riduce alle prestazioni, poiché la serie si è comportata molto bene nella sua nativa Corea del Sud, dove il finale ha ottenuto un 6,728% di ascolti. Questo è un drammatico aumento rispetto all’apertura della stagione che è riuscito solo del 2,941%.

Per quanto riguarda la sua performance su Netflix, ci sono volute diverse settimane prima I miei appunti di liberazione è stato in grado di entrare nelle prime dieci liste globali. Tra il 15 maggio 2022 e il 5 giugno 2022 sono state visualizzate un totale di 37.220.000 ore. Tuttavia, rispetto ad altri K-Drama, la serie non ha raggiunto la stessa popolarità di Proposta d’affarima il numero di ore visualizzate è paragonabile a Previsione dell’amore e del tempoe I nostri azzurri.

Fa I miei appunti di liberazione serve una seconda stagione?

Diremmo che My Liberation Notes non ha bisogno di una seconda stagione, ecco perché.

Molti, se non tutti, i membri del Club di Liberazione hanno ottenuto una qualche forma di propria liberazione.

Gu, che soffre della sua dipendenza dall’alcol, ha trascorso la maggior parte della stagione a combattere il suo desiderio di bere. Dopo una giornata incredibilmente stressante, che includeva la chiusura del club a causa dei debiti in costante aumento di Hyeon, che attiravano l’attenzione di violenti strozzini. Dopo aver seguito il consiglio di Mi-Jeong, Gu decise di godersi un po’ di tempo per se stesso dopo il lavoro, afferrandosi una bottiglia di liquore. Come ha voluto il destino, Gu ha lasciato cadere una moneta da 500 vinti, rotolando su uno scarico, appesa al bordo, a simboleggiare quanto Gu sia vicino a cadere nella grondaia se non fa un cambiamento. Facendo il primo passo verso la sobrietà, Gu lascia la bottiglia sul ciglio della strada e se ne va.

Chang-Hee è stato in grado di apportare alcuni dei più grandi cambiamenti alla sua vita alterando le sue abitudini di spesa e controllando le sue finanze. Disciplinandosi, Chang-Hee ha ripagato quasi interamente il suo prestito e, sebbene abbia sempre mantenuto il desiderio di essere ricco, la sua nuova prospettiva ha contribuito ad arricchire la sua vita quotidiana. Chang-Hee ha avuto uno strano destino con la morte, essendo stato lì per la morte di più persone, tra cui sua madre e Hyeok-Su. Il destino ha messo Chang-Hee sulla strada per diventare un direttore di pompe funebri, dopo aver accidentalmente partecipato a una conferenza sull’argomento.

La relazione di Gi-Jeong con Tae-Hun è stata certamente difficile, ma la coppia ha la possibilità di una relazione felice. Tae-Hun soffre di depressione, ma l’amore di Gi-Jeong per lui è forte e lei è profondamente impegnata a sostenerlo.

Mi-Jeong è riuscita ad allontanarsi dal suo ex, Chun-Ho, e nonostante la sua riluttanza a parlargli, è stata in grado di difenderlo in banca quando una donna ha preso per errore la borsa di Chun-Ho per la sua mano, che le ha toccato il sedere . Il suo piccolo atto di gentilezza ha finalmente fatto parlare la coppia in modo civile, con Chun-Ho che ha promesso di trasmetterle un milione di vittorie. L’autoriflessione di Mi-Jeong sui suoi appunti di liberazione le fa capire che sono divisi in due, prima e dopo l’incontro con Gu. Con alcuni dei suoi demoni interiori ora guariti, la narrazione interiore di Mi-Jeong ora brilla all’esterno con un sorriso raggiante.

