**Attenzione – Spoiler avanti per Stranger Things**

I Duffer Brothers hanno preso in giro un conteggio dei cadaveri Cose più strane Stagione 4 Parte 2, che ha lasciato il fandom incerto sul destino dei loro personaggi preferiti.

Mentre alcuni personaggi principali erano in prima linea, il fandom ha anche mostrato preoccupazione per alcuni personaggi secondari, incluso Murray Bauman – e riveliamo se è sopravvissuto al guanto di sfida.

Creato da The Duffer Brothers per Netflix, il dramma horror di fantascienza Cose più strane è stato presentato per la prima volta nel 2016 con Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Natalia Dyer e molti altri in una narrazione ambientata nella città di Hawkings, nell’Indiana degli anni ’80, dove la scomparsa di un ragazzo innesca una catena di soprannaturali eventi.

Murray Bauman muore in Stranger Things 4?

No, Murray Bauman non muore Cose sconosciute 4ma invece si dimostra una risorsa preziosa nel campo di Joyce e Hopper.

Durante il finale di Cose sconosciute 4mentre la banda di Hawkins si preparava a uccidere Vecna, Hopper, Joyce e Murray orchestrava un piano per indebolire la Hive Mind in Russia attirando Demogorgon e Demodog in uno spazio ristretto all’interno della prigione.

Una volta che Hopper li ha attirati dentro, Murray è apparso in alto con il lanciafiamme per incendiarli, che è stato solo uno dei suoi tanti atti di eroismo in questa stagione, oltre a dimostrare le sue abilità nel karate.