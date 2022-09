Murphy uccide davvero Josh?

Il piccolo dramma poliziesco della CW che potrebbe, altrimenti noto come Nell’oscurità, si è conclusa con il suo finale di serie polarizzante il 5 settembre. Alla fine, dopo molti colpi di scena, la storia di Murphy ha raggiunto la sua conclusione con lo scioccante Nell’oscurità finale della stagione 4.

Per quattro stagioni, Nell’oscurità ha seguito gli alti e bassi di Murphy Mason (Perry Mattfeld), una donna cieca che cerca di indagare sulla morte del suo caro amico. Man mano che si avvicina alla verità, la sua vita (e quella dei suoi più cari amici e colleghi) viene sconvolta.

Nella quarta e ultima stagione, Nell’oscurità riprende con Murphy in prigione dopo gli eventi del finale della terza stagione. Mentre lotta per acclimatarsi al nuovo ambiente, Murphy si ritrova ancora una volta nel mezzo di guai che non vanno mai come credi.

Sebbene Murphy alla fine vada in giudizio e concluda un accordo per diventare un informatore per la polizia che in precedenza aveva lavorato per metterla dietro le sbarre, non riceve necessariamente il suo lieto fine. Quindi, cosa è successo in quel finale di serie sbalorditivo e a tutto tondo?

Attenzione: PRINCIPALI spoiler in vista del Nell’oscurità finale di serie!

Max muore nella stagione 4 di In the Dark?

Sfortunatamente sì… Max (Casey Deidrick) muore nel penultimo episodio di Nell’oscurità, ed è una delle peggiori decisioni che la serie abbia mai preso. Max viene colpito mentre scappa nell’ascensore dopo aver salvato Murphy dal piano di raccolta fondi perché va storto. È assolutamente straziante vedere Murphy realizzare cosa è successo e cosa le è stato portato via.

Anche se non ha premuto il grilletto, Josh (Theodore Bhat) è direttamente responsabile della morte di Max perché ha fatto una telefonata che ha ribaltato l’intera operazione. È terribile vedere qualcuno così ossessionato dall’idea di rovinare la vita di Murphy fare esattamente questo. Murphy e Max l’hanno fatto finalmente raggiunto un posto solido e stavamo costruendo una vita insieme. In un secondo è sparito tutto.

La decisione di uccidere Max colpirà sicuramente tutti gli spettatori in un modo diverso, ma se hai visto il revival di Hulu Veronica Marte, conosci questo dolore fin troppo bene. Ancora una volta, la protagonista sembra avere un lieto fine e lo perde in un colpo solo per… il bene del trauma? Nell’oscurità avrebbe potuto finire con una nota altrettanto catartica per Murphy senza Massimo che muore.

Murphy uccide Josh nella stagione 4 di In the Dark?

Murphy parla al funerale di Max e giura di scoprire chi gli ha fatto questo (chiaramente, crede che ci fossero più cuochi in cucina dell’uomo che ha premuto il grilletto) e ottenere giustizia. Non c’è modo di convincerla a non portare a termine la sua promessa di raddrizzarsi. Ha perso l’amore della sua vita, è incazzata e ucciderà chiunque abbia ucciso Max.

Una volta che scopre che Josh ha messo la chiamata che lo ha messo nel mezzo del loro piano e ha provocato la morte di Max, ha un rinnovato senso di scopo. Uccidere Josh? Non è un grosso problema per Murphy. Ha avuto la sua. Lei irrompe nel suo appartamento nel cuore della notte per ucciderlo, ma lui è scappato. Con l’aiuto di Felix (Morgan Krantz), lo rintraccia in una capanna nel Missouri.

Anche se Josh quasi scappa di nuovo, Murphy e Felix lo legano nella cabina. Felix cerca di interpretare il mediatore e impedire a Murphy di diventare un assassino, ma Murphy vede attraverso i vuoti tentativi di scuse di Josh. Gettando la spugna, Felix lascia Murphy nella cabina con il coltello e le sue scelte. Nonostante una lotta iniziale, Murphy pugnala a morte Josh tre volte.

Getta il coltello nella cabina, afferra Pretzel e si cambia i vestiti in un vicino minimarket. Dopo essersi lavata e gettato i suoi vestiti insanguinati in un cassonetto, si riunisce con Felix, che le chiede perché all’improvviso indossa un completo tie-dye. Sappiamo tutti che può supporre cosa sia successo in quella cabina dopo che se ne è andato.

Murphy va in prigione in In the Dark?

Tecnicamente sì: Murphy va in prigione Nell’oscurità stagione 4. Ma non va in prigione per l’omicidio di Josh. (Se è stata catturata per aver ucciso il suo nemico è lasciata all’occhio di chi guarda.) Inoltre, come accennato in precedenza, Murphy non dura a lungo in prigione nella stagione 4 a causa di problemi di salute e sicurezza e altri fattori contorti.

Con chi finisce Murphy in In the Dark?

Alla fine, Murphy finisce con Max. Lei e il suo fidanzato di lunga data si fidanzano dopo la più rock delle storie d’amore. Dopo la sua prematura morte, rimane impegnata con Max. Tuttavia, alla fine, finisce con il suo migliore amico Felix e il miglior cane che tu possa mai immaginare, Pretzel. Il trio parte verso l’alba verso il grande sconosciuto, di nuovo in fuga.

Cosa ne pensi del finale di serie Nell’oscurità? Ti è piaciuto come è finita o vorresti che la serie fosse finita diversamente? Condividi i tuoi pensieri nei commenti!

Guadare Nell’oscurità stagione 4 su Netflix a partire da martedì 13 settembre.