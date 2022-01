Murderville su Netflix: data di uscita, cast, trailer, sinossi e altro

Ci sono drammi sul mantenimento della legge e dell’ordine, e poi c’è Murderville. Netflix sta arrivando con una commedia poliziesca che ti stuzzicherà le ossa e anche Sherlock Holmes interiore. Questa serie ha i suoi colpi di scena. NON C’È SCRIPT PER LE GUEST STAR, non è solo eccitante! Nel climax di ogni episodio, l’attore giustapposto all’attore protagonista dovrà indovinare il criminale. Possono avere ragione. Possono sbagliare. Possiamo scoprirlo solo risolvendo il mistero con i co-protagonisti, ma comodamente da casa nostra. Leggiamo di più sulla data di uscita di Murderville su Netflix.

Cosa sta cucinando Murderville?

La sinossi ufficiale di Murderville legge”Incontra il detective senior Terry Seattle, Divisione Omicidi. Per Terry, ogni giorno significa un nuovo caso di omicidio e una nuova guest star celebrità come sua partner. Ma ecco il trucco: la guest star di ogni episodio non riceve la sceneggiatura. Non hanno idea di cosa sta per succedere loro”. In aggiunta, la sinossi ha rivelato “Insieme, la guest star e Terry Seattle dovranno improvvisare nel caso… ma spetterà a ciascun ospite famoso da solo nominare l’assassino. Unisciti a loro mentre timbrano un biglietto di sola andata per Murderville.

Will Arnet in un video condiviso da Netflixsajoke ha detto “Murderville è una commedia procedurale poliziesca” Inoltre, il post letto “risolvere i crimini è difficile, la commedia di improvvisazione è più difficile.”

Parlando con The Hollywood Reporter, ha detto l’attore “Naturalmente, non tutti coloro che sono coinvolti nel progetto sono entrati ciechi. In effetti, c’era uno staff di otto scrittori che tracciava ogni episodio, incluso chi sarebbe stata ogni volta la vittima, il colpevole e i sospetti. C’erano anche sceneggiature sciolte, anche se presentavano buchi considerevoli poiché le guest star stavano lavorando completamente a braccio. E se tutto va di traverso, dovrei andare di traverso anche io”.

La serie è basata sulla trilogia del libro di Murderville?

Ci sono state varie domande in giro sull’adattamento del romanzo dello spettacolo. La risposta è NO. The Murder Mystery Comedy è in realtà basato sulla famosa serie BBC Three, vincitrice dei BAFTA Awards “Omicidio a Successville”

“Arnett e il suo banner di Electric Ave. con sede in Sony si erano assicurati i diritti per adattare la serie BBC Three, vincitrice del BAFTA, Murder in Successville, e ora aveva bisogno di un gruppo di celebrità ospiti che fossero disposte a migliorare la loro girare sul mistero dell’omicidio. Il suo approccio al potenziale talento era semplice, anche se un po’ scoraggiante: “Stiamo praticamente realizzando Law & Order senza una sceneggiatura”, segnalato Il giornalista di Hollywood

Il cast di Murderville di Netflix

Accanto a Will Arnett aka Senior Detective Terry Seattle, Haneefah Wood interpreterà il ruolo del capo Rhonda Jenkins Seattle. Inoltre, Lilan Bowden è il medico legale Amber Kang e Philip Smithey è il detective Darren “Daz” Phillips.

Principalmente, il cast di ospiti famosi che è totalmente vuoto su ciò che accadrà dopo è-

Annie Murphy

Ken Jeong

Kumail Nanjiani

Marshawn Lynch

Sharon Pietra.

“Penso che alle persone piacesse l’idea di poter entrare, non dovevano imparare alcun dialogo e potevano essere se stesse e fare un giro”, dice Arnett, che riconosce che non è stato facile vendere. “E devo dare credito a queste persone perché è spaventoso da morire.”

Murderville su Netflix – data di uscita

Tutto sommato, Mistero dell’omicidio è il primo genere che generalmente esploriamo se non abbiamo nulla da guardare. E se il sapore di commedia viene aggiunto ad esso, siamo pronti per guardare il nostro prossimo dramma Netflix. Quindi, accendi il tuo avatar di Sherlock Holmes e preparati a ridere fino a farti male lo stomaco, come Murderville debutta in tutto il mondo su Netflix su 3 febbraio 2022.

