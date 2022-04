Murderville Stagione 2: Netflix è stato rinnovato o cancellato?

Il futuro è ancora nell’aria per quanto riguarda una seconda stagione del nuovo sketch show di Netflix guidato da Will Arnett secondo il capo della commedia di Netflix. Cosa possiamo aspettarci da una seconda stagione e come si è comportata bene la prima? Diamo un’occhiata.

Lo sketch show è ispirato alla serie comica britannica Murder in Successville, che ha una configurazione simile che vede una premessa di base di un’indagine per omicidio, ma il resto è improvvisato. Krister Johnson ha sviluppato la serie per Netflix che ha anche lavorato Polizia medica (previsto per essere stato cancellato) e Estate americana calda e umida: dieci anni dopo.

Ciascuno dei 6 episodi ha visto il personaggio interpretato da Will Arnett di Terry Seattle dover risolvere un’indagine per omicidio insieme all’ospite per quell’episodio improvvisando il loro modo per scoprire chi è l’assassino in ogni episodio. Tra gli ospiti presenti nella prima stagione c’erano Kumail Nanjiani, Sharon Stone, Ken Jeong, Annie Murphy e Conan O’Brien.

Stato di rinnovo Netflix della seconda stagione di Murderville

Stato di rinnovo ufficiale: Non ancora rinnovatoLa nostra previsione di rinnovo: 50/50

Abbiamo ricevuto un piccolissimo aggiornamento sul futuro dello spettacolo a fine aprile 2022 grazie a un’intervista di Deadline con il capo della commedia Netflix, Tracey Pakosta.

Nell’intervista, è stato rivelato che alla fine di aprile 2022 Netflix deve ancora decidere se lo show riceverà una seconda stagione.

Dovremmo sentire parlare di una cancellazione nell’estate 2022, ma potrebbe essere solo il caso che la serie venga cancellata dai fantasmi dove semplicemente non sentiamo parlare del futuro per anni e si presume che sia cancellata.

Quanto bene si è comportato Murderville su Netflix?

Questo è il motivo per cui crediamo che la serie potrebbe vacillare. Non ha avuto un impatto significativo nella top 10 di Netflix. Inoltre, non figurava nei primi 10 dati orari globali di Netflix appena stabiliti.

I primi 10 sono uno dei modi migliori che abbiamo per monitorare i migliori spettacoli di Netflix e, secondo FlixPatrol, lo spettacolo è riuscito a raggiungere i primi 10 complessivi solo in due paesi (quelli due sono Canada e Stati Uniti), ma ha colpito più regioni tra i primi 10 TV.

Nella top 10 della TV statunitense, lo spettacolo è durato sei giorni prima di abbandonare. È apparso anche nella top 10 televisiva in Australia, Canada, Islanda, Irlanda, Nuova Zelanda, Sud Africa e Stati Uniti.

Un’altra metrica che possiamo usare è guardare il suo punteggio IMDb MovieMeter. Questo punteggio classifica essenzialmente le pagine su IMDb con il maggior traffico in una determinata settimana.

Dopo il suo rilascio, Murderville è riuscito ad arrivare al 24° titolo più popolare del sito.

Dovremmo notare che Netflix sta sperando Murderville va bene anche agli Emmy, poiché lo spettacolo è presente sul sito FYC di Netflix insieme Penso che dovresti andartene con Tim Robinson nella categoria Serie di schizzi di varietà.

Ti piacerebbe vedere più casi in una seconda stagione di Murderville con Will Arnett? Fatecelo sapere nei commenti in basso.