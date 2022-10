“Murder Mystery 2” su Netflix: cosa sappiamo finora

Dopo l’incredibile successo di Mistero dell’omicidio, non dovrebbe sorprendere che Netflix abbia commissionato un sequel per la commedia di Adam Sandler. Le riprese si sono concluse all’inizio del 2022 e da allora sono in fase di post-produzione. Non si sa ancora una data di uscita, tuttavia ora ci aspettiamo di vedere Murder Mystery su Netflix nel 2023.

Mistero dell’omicidio 2 è una commedia Netflix Original in uscita e il sequel della commedia di grande successo di Netflix del 2019, Mistero dell’omicidio. Jeremy Garelick sostituisce Kyle Newacheck come regista del progetto, ma James Vanderbilt è tornato a scrivere il sequel.

Mistero dell’omicidio è uno degli originali Netflix di maggior successo di sempre, grazie ad aver accumulato un pubblico di oltre 83 milioni di famiglie. Se Mistero dell’omicidio 2 doveva replicare anche solo la metà del successo del suo predecessore, sospettiamo che Netflix sarà incredibilmente felice.

Qual è lo stato di produzione di Murder Mystery 2?

Stato di produzione ufficiale: Post-produzione (Ultimo aggiornamento: 18/10/2022)

Le riprese per Mistero dell’omicidio 2 si è svolto nei primi mesi del 2022. Le riprese principali sono iniziate il 28 gennaio 2022 e sono durate tre mesi prima di terminare il 26 aprile 2022.

Le località che sappiamo sono state utilizzate per le riprese sono le Hawaii e Parigi, in Francia.

Come il primo film, la produzione sarà gestita dalla produzione di Adam Sandler, Happy Madison Productions.

Qual è la trama Mistero dell’omicidio 2?

Al momento in cui scrivo, non sono stati rivelati dettagli sulla trama Mistero dell’omicidio 2. Ci aspettiamo di apprendere una breve sinossi della trama una volta che le riprese inizieranno a gennaio 2022.

Di chi sono i membri del cast Mistero dell’omicidio 2?

È stato confermato che Adam Sandler e Jennifer Aniston torneranno per riprendere i ruoli di Nick e Audrey Spitz.

Se includi Uncut Gems, che è un Netflix Original al di fuori degli Stati Uniti, Sandler avrà recitato in dieci film originali per Netflix.

Entrare a far parte del cast di Mistero dell’omicidio 2 sono;

John Kani nel ruolo del colonnello Ulenga

Adeel Akhtar nel ruolo del Maharajah

Marco Forte

Melania Laurent

Jodie Turner-Smith

Kuhoo Verma

Enrico Arce

Tony Goldwyn

Zurin Villanueva

Annie Mumolo

I fan del MCU conosceranno John Kani grazie al suo breve periodo nel franchise come King T’Chaka, il padre di T’Challa.

Adeel Akhtar è stato visto l’ultima volta su Netflix in Enola Holmes nei panni del detective Lestrade e riprenderà il suo ruolo in Enola Holmes 2. Akhtar era esilarante nella commedia britannica Quattro leonie uno dei preferiti dai fan nello show cult britannico Utopia.

I restanti membri del cast non hanno ancora rivelato i loro ruoli, tuttavia, ci aspettiamo che artisti del calibro di Mark Strong, Melania Laurent e Jodie Turner-Smith diano interpretazioni fantastiche ed esilaranti.

Quando possiamo aspettarci di vedere Mistero dell’omicidio 2 su Netflix?

Poiché non ci sono notizie da Netflix, non ci aspettiamo di vedere Murder Mystery 2 sul servizio di streaming prima della fine del 2022.

Ora ci aspettiamo che il sequel arrivi su Netflix all’inizio del 2023.

