Murder Mystery 2 non arriverà su Netflix a maggio 2022

Sono passati quasi tre anni da quando abbiamo visto per la prima volta Adam Sandler e Jennifer Aniston nei loro ruoli di Audrey e Nick Spitz, la coppia sposata che esplora l’Europa in luna di miele ritardata, che per caso continuava a trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato. nel film di grande successo di Netflix del 2019, Mistero dell’omicidio – ma non passerà molto tempo prima che tornino sui nostri schermi… o almeno così speriamo! Sappiamo che Murder mistero 2 è in lavorazione, ma quando ci riuniremo ai nostri investigatori alle prime armi preferiti?

Nel 2021, Netflix ha annunciato di aver dato il via libera a un sequel del popolare film giallo sull’omicidio e le riprese si sarebbero concluse a febbraio 2022, ma se speravi in ​​un rilascio questo mese, preparati a una delusione, perché Adam di Sandler Mistero dell’omicidio 2 non arriverà su Netflix a maggio 2022.

Abbiamo controllato e ricontrollato l’elenco delle versioni di maggio di Netflix, ma sfortunatamente l’attesa per il sequel continua ancora. Detto questo… quando possiamo aspettarci il suo rilascio?

Murder Mystery 2 ha una data di uscita?

Al momento, Netflix non ha dato una data di uscita ufficiale al secondo film giallo sull’omicidio. Come accennato in precedenza, le riprese del sequel sono già concluse e, secondo IMDb, Mistero dell’omicidio 2 sono solo un paio di settimane in post-produzione, quindi l’attesa per il suo rilascio potrebbe essere piuttosto lunga.

Il primo film è stato rilasciato 10 mesi dopo l’inizio della post-produzione, e se il sequel segue un programma di rilascio simile al suo predecessore, secondo questa logica, potremmo potenzialmente vedere Murder Mystery 2 in uscita su Netflix a febbraio 2023. Tuttavia, c’è ancora qualche speranza! Secondo Digitial Spy, la produzione è “accelerata”, quindi c’è ancora il potenziale che il film possa arrivare sui nostri schermi nel 2022, ma pensiamo che ci vorranno ancora alcuni mesi di attesa prima di poterlo guardare esso.

Al più presto, lo prevediamo Mistero dell’omicidio 2 sarà disponibile per lo streaming su Netflix dalla fine del 2022, come da settembre in poi. Ovviamente questa è solo una previsione, in quanto per il momento non ci sono informazioni ufficiali, quindi tenete presente che il rilascio potrebbe essere totalmente diverso da quanto inizialmente riportato

Dovrai rimanere sintonizzato per ulteriori aggiornamenti ufficiali!