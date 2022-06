Murder Mystery 2 non arriverà su Netflix a luglio 2022

Anche se finora quest’estate non c’è stato alcun rallentamento nella lista dei film estivi di Netflix, una cosa l’avrebbe resa ancora migliore: Mistero dell’omicidio 2. Tuttavia, il sequel della commedia poliziesca di successo non uscirà a luglio 2022.

Mistero dell’omicidio 2 è stato confermato da Netflix alla fine del 2019, dopo l’uscita di giugno della commedia di successo. Il film ha preso una strada tortuosa verso la produzione, poiché ci sono stati diversi punti interrogativi sul casting e ritardi dovuti alla pandemia che lo hanno respinto.

Ma tutto ha funzionato alla fine e l’attesissimo sequel è in arrivo. Se hai bisogno di un po’ più di Adam Sandler prima del nuovo Mistero dell’omicidio colpisce le nostre liste di controllo, dai un’occhiata alla sua collezione di film originali Netflix, incluso il successo appena uscito Attività febbrile.

Purtroppo, Mistero dell’omicidio 2 non sarà presentato in anteprima su Netflix a luglio 2022, poiché il film non è stato incluso nell’elenco completo dei nuovi film e spettacoli in arrivo entro il mese. Ora che le riprese sono terminate, possiamo prevedere meglio la prossima data di uscita.

Aggiornamenti sulla versione di Murder Mystery 2

La produzione del sequel è iniziata nel febbraio 2022 alle Hawaii e si è poi conclusa nell’aprile 2022 a Parigi, come confermato dalle foto di Adam Sandler e Jennifer Aniston dal set. Mistero dell’omicidio 2 è in post-produzione da quando sono terminate le riprese, che possono richiedere ben più di sei mesi.

Per confronto, Mistero dell’omicidio ha iniziato le riprese nel luglio 2018 ed è stato poi rilasciato nel giugno successivo. Ovviamente, stiamo guardando a una data di uscita definita per il 2023 per il sequel, ma resta da vedere se Netflix distribuirà il film all’inizio dell’anno o lo terrà per l’estate.

La prima volta che potremmo vedere la premiere del sequel su Netflix sarebbe nella primavera del 2023, a febbraio, marzo o aprile. Tuttavia, Netflix potrebbe anche scegliere di mantenere il film come un importante polo di attrazione estivo e di rilasciarlo a maggio, giugno o luglio 2023. Contiamo su un lancio estivo all’inizio di maggio 2023, ma questa è solo una previsione.

Resta sintonizzato per saperne di più Mistero dell’omicidio 2 notizie e aggiornamenti da Netflix Life!