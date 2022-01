‘Murder Mystery 2’: Netflix aggiunge 8 nuovi membri del cast al sequel

Mark Strong, Jodie Turner-Smith e Mélanie Laurent sono tra i nuovi membri del cast che Netflix ha appena annunciato apparirà nel sequel del film di Adam Sandler e Jenifer Aniston, Mistero dell’omicidio.

Il primo film è stato un grande richiamo per Netflix con 83 milioni di account nei primi 28 giorni e 30,9 milioni nelle prime 72 ore. Fino a quando Netflix non ha cambiato le sue metriche di spettatori, il film era il quinto titolo più visto dagli account.

Mistero dell’omicidio è stato presto dato un sequel che sarà ambientato alle Hawaii, a Parigi e nei Caraibi con Jeremy Garelick che assumerà le funzioni di regista da Kyle Newacheck.

Nuovi membri del cast di Murder Mystery 2

Quindi analizziamo i nuovissimi membri del cast.

Tra i nuovi membri del cast sono inclusi (da sinistra a destra sulla griglia del cast di seguito c’è:

Marco forte (1917, Shazam!)

Jodie Turner-Smith (Regina e magra, Jett)

Melanie Laurent (Bastardi senza gloria, di Netflix Ossigeno)

Annie Mumolo (Damigelle d’onore, Mamme cattive)

Kuhoo Verma (Piano B, Il grande malato)

Enrico Arce (Knightfall, di Netflix Rapina di denaro dove interpretava Arturo Román)

Zurin Villanueva (Detroit, La meravigliosa signora Maisel)

Tony Goldwyn (Fantasma, di Netflix Camere)

Non abbiamo ancora dettagli sui personaggi per i personaggi che qualcuno di questi attori sta interpretando, ma non appena lo avremo, ti terremo aggiornato.

Membri del cast di ritorno per Murder Mystery 2

Oltre al ritorno di Adam Sandler per interpretare Nick Spitz e Jennifer Aniston che tornano per interpretare Audrey Spitz, ora sappiamo che sia Adeel Akhtar che John Kani riprenderanno i loro ruoli nel sequel.

Adel Aktar suonerà ancora una volta The Maharajah e Giovanni Kanì giocherà ancora una volta il colonnello Ulenga.

La produzione del film sequel è iniziata il 17 gennaio con il DailyMail che ha ricevuto alcune prime immagini di Adam Sandler e Jennifer Aniston sul set.

Sono iniziate le riprese di #MuderMystery2 alle Hawaii! Il sequel vedrà il ritorno di Adam Sandler e Jennifer Aniston. (tramite @DailyMailCeleb) pic.twitter.com/PNS2DdW0d2 — Cosa c’è su Netflix (@whatonnetflix) 17 gennaio 2022

Per ulteriori informazioni sul seguito, visita il nostro Mistero dell’omicidio 2 post in anteprima.

Facci sapere se sei entusiasta del sequel nei commenti in basso.