Motivi per cui “The Sandman” ha impiegato 30 anni per adattarsi e come funziona l’adattamento di Netflix

Mentre gli spettatori continuano il loro viaggio attraverso il regno di Sognarene vogliono di più. L’uomo di sabbia continua a stupire gli spettatori con i suoi grande narrazione e persino rappresentazione più grandiosa. Dal momento che il lavoro originale come romanzo a fumetti ha molti dettagli importanti sul personaggio principale, l’adattamento deve anche richiedere attenzione a quei dettagli. Prima Netflix adattato questo fumetto, sono stati fatti molti tentativi per portare il Signore dei sogni alla vita. Tuttavia, nessuno di loro ha funzionato per l’autore del fumetto, Neil Gaiman. Ecco il rivelazione perché.

L’uomo di sabbia, un Netflix Original, è un dramma fantasy che ha scalato le classifiche. Lo spettacolo ci porta nel viaggio della Sognando, dove si perde e ritrova se stesso. Il viaggio ci introduce molti personaggi importanti. Il grande castello, il vecchio pub, quegli abiti storici, tutto nello spettacolo sembra semplicemente perfetto. Tuttavia, ce n’erano molti tentativi prima che Netflix desse vita alla creazione.

E se The Sandman dovesse essere adattato come un film?

La progettazione per l’adeguamento del L’uomo di sabbia aveva iniziato 1996 insieme a Warner Bros. poiché detengono i diritti del film DC Comics. Tuttavia, a causa dei vari disaccordi tra il regista e i produttori, non sono andati avanti. Neil Gaiman anche disapprovò anche molte sceneggiature di film.

Sandman era estremamente difficile da adattare a causa di diversi motivi. Allan Heinberg, lo showrunner, si apre sul le difficoltà nell’adattamento del fumetto. Dice la storia di Sandman è più adatto per uno show televisivo piuttosto che un film. Un creatore di film potrebbe non spendere tanto soldi sui grandi set e sui costumi perfetti. Avrebbero dovuto tagliato fuori molte parti importanti della storia originale.

Pertanto, sarebbe stato difficile per mostrare l’immaginazione dell’autore in modo così vivido. Dice inoltre il effetti speciali giocano un ruolo cruciale in questo adattamento. Pertanto, questa lunga forma della storia ha richiesto il intimo lente di una piattaforma come Netflix. Ha permesso il minimi dettagli dell’adattamento come un vantaggio piuttosto che uno svantaggio.

L’adattamento di Netflix funziona perché…

L’adattamento di Netflix funziona così bene per questo vicinanza con il materiale di partenza. Tuttavia, per essere vicino al cIn età temporanea, hanno rivisto alcuni personaggi e scene del fumetto. Nonostante ciò, l’adattamento giustifica la narrazione originale e ne tira fuori il meglio.

Il colata dei personaggi è oltre l’eccellente. La rappresentazione di Sognare di Tom Sturridge, e Lucifero di Gwendoline Christiesono più fedele ai personaggi originali. Kirby Howell-Baptiste e Maison Parco Alessandro hanno giustificato i caratteri di Morte e Desiderio, che sono difficili da incarnare. La separazione della storia di L’infinito e ritrarre i loro archi è perfettamente fatto. Non si può trovare un singolo difetto nell’adattamento di Netflix.

Come sappiamo, tutto accade per una ragione. Guardare l’adattamento del fumetto di Netflix ci fa credere al detto. È eccellente perché unisce personificazione complessa con un tono unico. Il compito era certamente impegnativo ma mai impossibile. Cosa ne pensi dell’adattamento? Pensi che altri giganti dello streaming avrebbero potuto giustificare l’adattamento?

