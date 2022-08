“Mother” con Jennifer Lawrence è in streaming su Netflix? Dove puoi guardare il thriller horror?

I film thriller horror sono spesso innescando. Potrebbero darti incubi a volte. Pertanto, questo genere non è attraente per molti spettatori. Tuttavia, a volte può capitare che scegliamo di vedere alcuni film solo perché ci sono i nostri attori preferiti. Uno di questi film, che è brillantemente elettrizzante, è Madre. È un simbolico psicologico romanzo giallo. Scopriamo se Madre, protagonista Jennifer Lawrence, è disponibile su Netflix e dove puoi guardarlo se non lo è.

Mother, con Jennifer Lawrence, è disponibile su Netflix?

Madre! è un americano del 2017 orrore psicologico film scritto e diretto da Darren Aronofsky. Usa spesso un thriller psicologico elementi misteriosi e personaggi con stati psicologici instabili, inaffidabili o inquietanti per migliorare l’ambientazione e la suspense, il dramma, l’azione e la paranoia della trama e fornire un quadro generale sgradevole, inquietanteo angosciante atmosfera. Madre protagonista Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris, Michelle Pfeiffer, Domhnall Gleeson, Brian Gleeson e Kristen Wiig rappresenta esattamente lo stesso.

Il film è un allegoria e raffigura il stupro e tormento di Madre Terra. È un altamente simbolico film che, purtroppo, è non disponibile su Netflix. Tuttavia, ci sono altre piattaforme di streaming online che stanno trasmettendo in streaming questo film.

Video Amazon Prime

Vudu

Sta ‘a guardare

Queste sono le piattaforme in cui è possibile eseguire lo streaming del film noleggiando, acquistando o ottenendo un abbonamento. Il film ha ricevuto recensioni contrastanti. Ma la maggior parte dei critici è piaciuto la rappresentazione del tema, le interpretazioni degli attori, l’arrangiamento della musica e l’esposizione globale del thriller psicologico.

LEGGI ANCHE: Questo film horror del 2010 con la maggior parte degli spaventosi salti è in streaming su Netflix per farti venire i brividi

Il film segue la storia di una coppia. Un poeta e sua moglie guidano un’esistenza tranquilla in una casa bruciata. Tuttavia, quando gli ospiti non invitati fanno irruzione, la vita della coppia cambia caotico e scioccante gli eventi si svolgono. Il tema del film è chiaramente rappresentato attraverso il titolo Madre! Il punto esclamativo aggiunge mistero e intensifica l’intera atmosfera del film. Madre! ha ricevuto valutazioni di 6.6/10 da IMDb, 68% approvazione in streaming da Rotten Tomatoes e 75% di approvazione da Metacritic. Ha anche raccolto $ 44,5 milioni al botteghino contro il budget di 30 milioni di dollari.

Se ami questo genere e vorresti esplorarlo di più, esegui lo streaming Madre! e condividi le tue recensioni con noi. Inoltre, qual è il tuo film preferito di Jennifer Lawrence e perché?

LEGGI ANCHE: Il film Dungeons and Dragons, protagonista di Regé-Jean Page, sarà disponibile su Netflix?

Il post “Mother” con Jennifer Lawrence è in streaming su Netflix? Dove puoi guardare il thriller horror? è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.