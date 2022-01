“Mother/Android” su Netflix: cast, sinossi, recensioni e altro

Nel freddo mese di dicembre, Netflix ha rilasciato il film agrodolce Madre/Android. È un thriller fantascientifico post-apocalittico, con Chloe Grace Moretz nei panni di Georgia o G, una donna incinta. G con il padre del suo bambino cerca rifugio in mezzo alla guerra tra uomo e macchina. I robot fanno cosa ‘sono programmati per non farlo!‘

È interessante sapere che il regista esordiente Mattson Tomlin ha tratto ispirazione per la storia dalla sua vita personale. L’Hollywood Reporter riporta che il film ritrae le lotte affrontate dai suoi genitori biologici durante la rivoluzione rumena.

Sinossi Madre/Android

Il film inizia con un’allegra vigilia di Natale, che in seguito ha preso una piega inaspettata. Georgia e il suo ragazzo si salvano la vita alla festa e lottano per raggiungere il Bootcamp. Sam alias Algee Smith è il fidanzato simpatico e premuroso di G. Mentre gli Androidi invadono la foresta, Samuel distrae i robot ma viene separato dalla sua ragazza. Raul Castillo, nei panni di Arthur, entra per fornire riparo e sicurezza allo scoiattolo indifeso. Anche se è incinta di nove mesi, Georgia salva il suo ragazzo e raggiunge il campo base di Boston.

Arthur è uno scienziato o un robot? Cosa succede al fidanzato ferito? Orologio Madre/Android su Netflix e prendi parte a questo viaggio avvincente.

Cast madre/Android

Il viso espressivo di Chloë Grace Moretz e la performance da power pack si adattano meglio al suo personaggio. Il film descrive le lotte della Georgia come madre incinta nel mezzo di un attacco dell’IA. Mortez è convincente come una donna coraggiosa pronta a salvare il suo bambino, qualunque cosa accada.

Accanto a Georgia, il film vede Algee Smith nel ruolo del suo ragazzo. A parte questi due, il personaggio più affascinante è quello di Arthur. Tuttavia, uno spettatore non lo vedrà molto sullo schermo e si chiederà come sarebbe il mondo dal suo punto di vista.

Recensione Madre/Android

Variety nella sua recensione scrive: “Mirando a qualcosa di più di un grintoso pezzo di genere, Tomlin lascia che la tensione svanisca senza davvero afferrare il messaggio umanista toccante e universale inteso. Il che alla fine lo rende un pezzo di genere inizialmente solido, poi alquanto deludente, le cui pretese sono fuori dalla sua classe di peso. Ciononostante, è ben congegnato e pieno di risorse entro i suoi limiti, integrando senza problemi le località del Massachusetts e le modeste FX per creare un ritratto sufficientemente credibile di un mondo civilizzato che è stato gravemente eroso in pochi mesi”.

I Wall Street Journal commentano: “Quei robot hanno letto la nostra programmazione emotiva, dice Arthur, e sanno esattamente come e perché faremo quello che facciamo. Che è più di quanto si possa dire per gli spettatori di Mother/Android, che troveranno la ribellione dei robot più plausibile del comportamento umano”.

Madre/Android ha ottenuto un 42 su Metacritic e un 4,8 su IMDb sulla base di 11 recensioni critiche

L’umanità e la speranza sono la via da seguire

In un mondo in cui la tecnologia sta aumentando di giorno in giorno e gli esseri umani dipendono sempre di più dall’Intelligenza Artificiale, quello di Netflix Madre/Android fa sì che gli esseri umani mettano in discussione il loro stile di vita. Esorta gli esseri umani a ridurre al minimo la loro dipendenza dalle macchine e ad imparare ad aggiornare i muscoli e le ossa. Tuttavia, il film ci offre uno stupefacente scorcio di cosa può accadere se la tecnologia programmata per servire l’umanità si rivolta contro di noi. Tuttavia, ci dice anche che la speranza e il coraggio sono le ultime cose mai perse.

Il film è ora disponibile su Netflix.

