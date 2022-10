Monna Lisa e la luna di sangue è interpretato da Kate Hudson su Netflix?

Tra i tanti film presentati in anteprima alla 78. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, spicca l’intrigante thriller fantasy Monna Lisa e la luna di sangue. L’affascinante trama e il cast stellare rendono questo film un film ideale da provare, ma gli utenti di Netflix possono guardarlo?

La visionaria regista Ana Lily Amirpour, i cui altri crediti includono Il brutto lotto e Il Gabinetto delle Curiosità di Guillermo Del Toroè sulla sedia del regista per Monna Lisa e la luna di sangue, e ha anche scritto la sceneggiatura. La storia segue una ragazza insolita con abilità strane e inquietanti la notte in cui scappa da un manicomio.

Nel ruolo della protagonista con poteri Monna Lisa e la luna di sangue è Jun Jong-seo, noto per aver interpretato Tokyo Money Heist: Corea – Area economica congiunta. Anche in scaletta c’è L’ufficio la star Craig Robinson e la candidata all’Oscar Kate Hudson.

L’emozionante film distribuito da Saban Films ha una durata di 106 minuti. Finora, ha ottenuto solidi punteggi su Rotten Tomatoes e recensioni generalmente favorevoli su Metacritic.

La Gioconda e la Luna di Sangue è disponibile su Netflix?

Sarebbe fantastico dare un’occhiata alla funzione intrigante dall’inizio alla fine sul popolare streamer. Ma questo è impossibile come Monna Lisa e la luna di sangue non è disponibile su Netflix.

Fortunatamente per gli abbonati, la centrale di streaming nota come Netflix raramente delude quando si tratta di avere una serie di titoli unici pronti per il divertimento degli spettatori. Per quanto riguarda i thriller fantasy e fantascientifici, è disponibile un assortimento di opzioni, tra cui Luminosa, suora guerriera, Serratura e chiavee Denti notturni.

Dove puoi guardare La Gioconda e la Luna di Sangue

Monna Lisa e la luna di sangue è disponibile nei cinema. Inoltre, i fan possono trovare il film su diverse piattaforme VOD come YouTube, Vudu, Google Play e Amazon Prime. Dal momento che è una produzione Saban Films, il film probabilmente sarà presto trasmesso in streaming su Hulu.

Puoi dare un’occhiata al trailer qui sotto: