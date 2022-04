Monkey Man rilascia aggiornamenti, cast, sinossi e altro ancora

Nel marzo 2021, Deadline ha rivelato che Netflix aveva raggiunto un impressionante accordo da 30 milioni di dollari per i diritti di distribuzione del film su Uomo scimmiail debutto alla regia del candidato all’Oscar Dev Patel. Ecco tutto quello che sappiamo sul film in uscita!

Monkey Man ha una data di uscita?

Attualmente, Uomo scimmia non ha una data di uscita ufficiale di Netflix, tuttavia, dato che hanno completato le riprese del film ed è entrato in post-produzione il 12 marzo 2021, non pensiamo di avere ancora molto tempo prima che il film diretto da Dev Patel raggiunga i nostri schermi .

Secondo IMDb, il film dovrebbe essere presentato in anteprima sulla piattaforma di streaming nel 2022, tuttavia, una data specifica deve ancora essere fornita dallo streamer. La nostra scommessa migliore è che il film verrà aggiunto alla vasta libreria di Netflix non prima dell’estate del 2022, o al più tardi durante l’ultimo trimestre del 2022. Resta sintonizzato per una data di uscita ufficiale!

Il cast di Monkey Man

Il film thriller d’azione in uscita ha un cast stellare. Oltre a dirigere, scrivere e produrre il progetto, Dev Patel, noto soprattutto per aver recitato Il milionario dei bassifondi (2008) e Il Cavaliere Verde (2021), reciterà anche nel film come un “ex detenuto che cerca vendetta su coloro che gli hanno fatto un torto in passato”.

Secondo IMDb, altri attori coinvolti nel progetto includono:

Sharlto Copley (Bambola russa)

Sobhita Dhulipala (Il corpo)

Brahim Chab nel ruolo del re Kobra (Trovare ‘Ohana)

Sikandar Kher (Senso8)

pitobash (Braccio da un milione di dollari)

Vipin Sharma come Alpha (L’uomo di famiglia)

Nagesh Bhonsle nel ruolo del Guardiano (Hotel Bombay)

Joseph JU Taylor come Gerrard (La presa di Singapore)

Adithi Kalkunte nel ruolo di Neela (Hotel Bombay)

Anup J. Patel (Nazaro)

Il film introdurrà anche alcuni nuovi volti, tra cui:

Reva Marchellin nel ruolo di Hijra

Pehan Abdul come Lakshmi

André Levi

Alona Vykydanets nel ruolo di Miss Ucraina

Fahad Scale come Hijra

Jeremy Tauziac come leader del cartello

Dayangku Zyana nel ruolo di Hirja

Sinossi di Monkey Man

IMDb ci ha fornito una breve sinossi di cosa aspettarsi dal debutto alla regia di Dev Patel, che recita:

“Un ex criminale rilasciato di recente che vive in India lotta per adattarsi a un mondo di avidità aziendale e valori spirituali in erosione”.

C’è un trailer di Monkey Man?

Al momento, non c’è un trailer ufficiale per Uomo scimmia. Questo perché, come detto, si ritiene che il progetto Dev Patel sia ancora in post-produzione. In genere la post-produzione dura dai sei agli otto mesi. Naturalmente, questo non lo è sempre il caso, però. A volte, a seconda del livello di effetti speciali da aggiungere in post, il periodo di tempo complessivo potrebbe essere esteso.

Tuttavia, non pensiamo che aspetteremo molto più a lungo per la pubblicazione di un trailer teaser ora che ci stiamo potenzialmente avvicinando alla sua uscita su Netflix.

Assicurati di rimanere sintonizzato per ulteriori aggiornamenti e notizie Uomo scimmia!