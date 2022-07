Mo’Nique collabora con Netflix per un nuovo speciale comico dopo la causa

L’attrice vincitrice del premio Oscar Mo’Nique girerà il suo primo speciale comico Netflix, il che è uno shock per tutti noi poiché l’attrice di talento ha recentemente risolto la sua causa con il servizio di streaming a giugno.

Mo’Nique e Netflix non sono sempre stati in buoni rapporti. La loro relazione rocciosa è iniziata nel 2019 quando il Prezioso l’attrice ha accusato lo streamer di discriminazione razziale e di genere. È iniziato quando Netflix ha offerto a Mo’Nique $ 500.000 per uno speciale comico di un’ora nel 2018. Ha rifiutato quella che considerava un’offerta scadente e ha accusato lo streamer di sottopagare sistematicamente le donne nere. Ha anche sottolineato come lo streamer non abbia avuto problemi a pagare decine di milioni di dollari per altri comici, come Amy Schumer, Ricky Gervais, Ellen DeGeneres e Dave Chappelle per i loro speciali comici Netflix. Alla fine, Mo’Nique ha finito per intentare una causa per discriminazione retributiva contro Netflix nel novembre 2019.

Il 15 giugno, Mo’Nique e Netflix hanno risolto la causa, ma i termini dell’accordo non sono stati divulgati. Tuttavia, il loro accordo probabilmente prevedeva che Mo’Nique ottenesse il suo speciale comico Netflix.

Mo’Nique annuncia il primo speciale comico Netflix

Il 19 luglio, Netflix ha pubblicato un video con Mo’Nique che annunciava il suo imminente speciale stand-up tramite il suo account Twitter ufficiale. Nel video, Mo’Nique dice: “Ehi, tutti voi, è la tua ragazza Mo’Nique e sono così entusiasta di condividere che girerò il mio primo speciale comico Netflix. Oh, e nel caso non l’avessi sentito, mi riunirò anche con il mio amico, mio ​​fratello, il regista Mr. Lee Daniels nel film di Netflix La Liberazione. Non vorrai perderti nessuno dei due. Quindi restate sintonizzati e grazie a tutti i miei dolci bambini. Ci amo per davvero”.

Il titolo della commedia speciale è sconosciuto al momento, ma la produzione dovrebbe iniziare quest’anno ad Atlanta, in Georgia. Lo streamer ha anche annunciato che ulteriori dettagli sulla commedia speciale sarebbero stati rivelati entro la fine dell’anno.

Come accennato in precedenza, Mo’Nique reciterà anche in un film thriller in uscita intitolato La Liberazione di Lee Daniels. Nel film reciteranno anche Andra Day, Glenn Close, Aunjanue Ellis, Caleb McLaughlin, Tasha Smith, Omar Epps, Demi Singleton, Miss Lawrence e Anthony B. Jenkins.

Man mano che verranno pubblicate ulteriori informazioni sullo speciale comico Netflix di Mo’Nique, saremo sicuri di condividere ciò che abbiamo trovato. Quindi resta sintonizzato su Netflix Life!