Money Heist: la Corea fa ciò che nessun altro K-Drama ha fatto finora, rendendolo diverso fin dall’inizio

Il remake coreano dello show spagnolo di successo, La Casa De Papel alias Money Heist, si è già distinto dall’originale con le prime immagini. I fan dell’originale hanno immediatamente notato la differenza nella maschera che indossava la squadra. Tuttavia, alcuni erano ancora un po’ preoccupati. Fortunatamente, Netflix ha rilasciato l’ultimo trailer e ora siamo convinti che non sarà solo un altro remake. Inoltre, Money Heist Korea ha aggiunto un’altra svolta al mix e ha fatto qualcosa che altri drama coreani non hanno osato.

Money Heist Korea è più di una semplice storia di una rapina

Proprio come l’originale, un gruppo di ladri si unisce per rapinare la zecca. Leader carismatico, il Professore guida l’equipaggio. Questa è la trama di base, ma questa Corea è diversa. La penisola a lungo divisa decise finalmente di unirsi. Entrambi i governi hanno raggiunto un accordo per stabilizzare l’economia e stampare una moneta comune. Mentre molti avevano sperato che questo avrebbe posto fine alla povertà e alla disuguaglianza di reddito. Ma ha finito per fare la differenza tra ricchi e poveri. Yoon Ji Tae, che interpreta il professore, dice: “È tempo per noi, rimasti senza nulla per rivendicare i nostri benefici.E con ciò un gruppo di ladri, sia del Nord che del Sud, si riuniscono per rapinare la zecca nell’Area Economica Congiunta. È la linea DMZ che in precedenza aveva diviso il paese.

Mentre il gruppo si prepara a portare a termine il più grande crimine che la nazione avesse mai visto, una task force speciale sudcoreana e un agente nordcoreano si uniscono per fermarli.

In precedenza drammi come The King: Eternal Monarch avevano cercato di mostrare una Corea unificata che era una monarchia immaginaria. Ma nessuno ha mostrato una Corea unificata nello scenario attuale. Money Heist Korea, della scrittrice Ryu Yong Jae, politicamente improntato alla politica, è pronto a diventare il prossimo successo coreano.

Quando uscirà su Netflix?

Il remake di 8 episodi arriverà sulla piattaforma il 24 giugno. Kim Hong Sun dirigerà la serie. E le migliori star coreane da Yoo Ji Tae, Lee Won a Kim Yujin recitano nel dramma. Park Hae Soo di Squid Game interpreta anche Berlino.

