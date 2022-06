Money Heist: Korea – Joint Economic Area stagione 2: sta per succedere un’altra stagione?

Dopo aver goduto della prima corsa incredibilmente divertente Money Heist: Corea – Area economica congiuntanon sorprende che molti fan di Netflix siano ansiosi di sapere tutto ciò che possono Money Heist: Corea – Area economica congiunta stagione 2.

La prima puntata dello spin-off/continuazione sudcoreana della popolarissima serie Netflix Rapina di denaro è stato un affare avvincente che ha offerto una narrativa intrigante simile al suo predecessore, assicurandosi allo stesso tempo di distinguersi come qualcosa di diverso. Le sei voci della prima stagione sono state a dir poco esilaranti e hanno sicuramente tenuto gli spettatori con il fiato sospeso fino all’esaurimento dei titoli di coda.

Finora, sembra che i fan si stiano godendo la nuova serie, con Furto di denaro: Corea ottenendo un punteggio impressionante su Rotten Tomatoes e punti vendita come Decider elogiando in modo significativo le prestazioni del suo talentuoso cast, che include Yoo Ji-tae, Jeon Jong-seo e Yunjin Kim. Questo rende abbondantemente chiaro che il prossimo capitolo del Rapina di denaro l’eredità è stata accolta molto bene dagli abbonati e ha perfettamente senso perché ci sarebbe molto interesse nell’apprendere tutto ciò che si può sapere Money Heist: Corea – Area economica congiunta stagione 2.

Nessuno ha bisogno di pianificare un’elaborata rapina per entrare nel quartier generale di Netflix per capire queste informazioni. Fortunatamente, tutte le informazioni sono state raccolte e presentate bene di seguito, quindi per favore, continua a leggere per ulteriori informazioni sulla stagione 2 di Furto di denaro: Corea.

Money Heist: Korea – Joint Economic Area stagione 2 in arrivo su Netflix?

Anche se non si sa con certezza se ci sarà una seconda stagione della serie spin-off/continuazione sudcoreana, ci saranno sicuramente altri episodi in arrivo. Netflix ha originariamente ordinato 12 voci da Money Heist: Corea – Area economica congiunta e ne ha rilasciati solo sei il 24 giugno 2022.

L’originale Rapina di denaro ha fatto qualcosa di simile rilasciando la stagione 1 in due parti, con la stagione 2 composta dalle parti tre e quattro. Anche la parte 5, alias stagione 3, è stata divisa in due ma designata come lo stesso capitolo.

Quindi, sembrerebbe così Money Heist: Corea – Area economica congiunta potrebbe benissimo fare la stessa identica cosa e prepararsi a pubblicare i suoi prossimi sei episodi nella seconda metà della prima stagione. Che sia fatto in questo modo o etichettato come stagione 2, una cosa è certa è che ci sono più voci dirette a Netflix per il divertimento degli abbonati.

Money Heist: Korea – Joint Economic Area è stata cancellata?

Sembrerebbe assolutamente quello Money Heist: Corea – Area economica congiunta non viene annullato in alcun modo. Come accennato in precedenza, Netflix ha ordinato 12 episodi dello spin-off/continuazione e c’è ancora metà di quell’ordine che deve ancora arrivare allo streamer. Lo spettacolo è ancora molto vivo e vegeto, con altri in arrivo!

Money Heist: Korea – Previsioni sul rilascio della stagione 2 della Joint Economic Area

È molto difficile determinare a questo punto quando la stagione 2 di Money Heist: Corea – Area economica congiunta arriverà su Netflix. Ma guardare il calendario di rilascio del suo predecessore potrebbe consentire alcune solide speculazioni.

Le prime due parti dell’originale Rapina di denaro è uscito in diverse parti del 2017, con la prima parte della seconda stagione in arrivo a luglio 2019 con il seguito nell’aprile 2020. La serie finale di voci è arrivata a settembre e dicembre 2021.

Con questo in mente, più episodi potrebbero essere disponibili sullo streamer quest’anno ad un certo punto o all’inizio del prossimo anno. Inoltre, la prima parte della seconda stagione potrebbe apparire nel 2023 o nel 2024, ma è ancora un po’ troppo presto per fare delle valutazioni concrete. Tutto questo è solo speculazione per ora.

Continua a seguire Netflix Life per ulteriori informazioni su Money Heist: Corea – Area economica congiunta stagione 2 come esce!