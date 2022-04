Money Heist: Korea – Joint Economic Area: data di uscita di Netflix e cosa sappiamo finora

Rapina di denaro giunta al termine con la sua quinta stagione nel 2021, i fan rimarranno con un buco nel cuore a forma di maschera di Salvador Dalí. Ciò significa che i fan saranno lieti di apprendere che presto potranno rivivere la magia di nuovo grazie a Netflix che annuncia l’adattamento coreano del dramma poliziesco spagnolo. La nuova serie prende il nome Money Heist: Corea – Area economica congiunta e arriverà su Netflix a livello globale a giugno 2022.

Il consumo dei media sudcoreani è cresciuto rapidamente negli ultimi dieci anni e in particolare per i K-Dramas. Netflix ha compiuto un enorme sforzo per procurarsi alcuni dei migliori e più recenti K-Drama disponibili, diventando uno dei migliori servizi di streaming per i contenuti relativi a K-Drama. L’aggiunta dell’adattamento coreano di Rapina di denaro porta solo più valore alla libreria Netflix.

La serie è prodotta da BH Entertainment e Content Zium.

A dirigere la serie ci sarà Kim Hong-sun, che ha già lavorato a K-Drama come Voce e L’ospite. Lo sceneggiatore della serie Netflix Original Il mio amore olografico, Ryu Yong-Jae, sarà lo sceneggiatore del prossimo adattamento. Scriveranno insieme a Choe Sung-jun e Kim Hwan-Chae.

Da cosa possiamo aspettarci Money Heist: Corea – Area economica congiunta? Puoi aspettarti una trama molto simile alla versione spagnola dello spettacolo, anche se con differenze evidenti.

Ecco il riassunto della trama che è stato fornito finora:

“Un geniale stratega e il suo talentuoso equipaggio composto da ladri di prim’ordine che tentano di portare a termine una rapina senza precedenti nella penisola coreana. La storia ritrae colpi di scena inaspettati mentre l’equipaggio mette in scena un ostaggio mentre affronta sfide inspiegabili. Tutti gli occhi sono puntati sullo sfondo e sulla definizione dietro il titolo Joint Economic Area”.

Qual è lo stato di produzione di K-Drama Rapina di denaro?

Stato di produzione ufficiale: Post-produzione (Ultimo aggiornamento: 19/01/2022)

Le riprese sono iniziate il 18 settembre 2021, sono durate alcuni mesi prima di concludersi definitivamente il 18 gennaio 2022. La fine delle riprese ha coinciso anche con l’uscita del teaser trailer della serie. Tutte le riprese si svolgeranno a Seoul, in Corea del Sud.

Ora che il drama è in post-produzione, dovremmo essere solo a una manciata di mesi dal completamento.

Quando è il K-Drama Rapina di denaro in arrivo su Netflix?

Un nuovo trailer è uscito il 29 aprile a conferma di ciò Money Heist: Corea – Area economica congiunta arriverà su Netflix a livello globale il 24 giugno 2022.

Il trailer è arrivato con la didascalia:

“Un crimine può cambiare il mondo” Una nuova visione audace della rapina definitiva.

Abbiamo ricevuto il nostro primo sguardo all’adattamento coreano di Rapina di denaro grazie al teaser trailer rilasciato. Probabilmente mancano ancora mesi a un rilascio ufficiale, tuttavia, prevediamo di saperne di più prima del previsto.

Inizialmente pensavamo che ci fossero pochissime possibilità che potessimo vedere Rapina di denaro cadrà nella prima metà del 2022, ma con la rivelazione del teaser trailer, potremmo non dover aspettare così a lungo dopo tutto.

Di chi sono i membri del cast Rapina di denaro?

In un recente comunicato stampa, Netflix ha confermato tutti i membri del cast principale e di supporto Rapina di denaro:

La banda

Il Professore – Yoo Ji-Tae

Berlino – Park Hae-Soo

Tokyo – Jun Jong-Seo

Mosca – Lee Won Jong

Denver – Kim Ji-Hun

Nairobi – Jang Yoon-Ju

Rio – Parco Jung-Woo

Helsinki – Kim Ji-Hun

Oslo – Lee Kyu-Ho

La task force

Seon Woojin – Kim Yunjin

Cha Moohyuk – Kim Sung-O

Gli ostaggi

Cho Youngmin – Park Myung-Hoon

Yoon Misun – Lee Joobeen

L’eccitante cast sudcoreano sarà sicuramente divertente quanto le loro controparti spagnole.

Il creatore Alex Pina sarà coinvolto nell’adattamento di K-Drama?

A giudicare dalle informazioni fornite nell’annuncio, il creatore Rapina di denaroAlex Pina, non sarà coinvolto nella produzione della serie, ma ha detto quanto segue sull’adattamento coreano:

“Da anni i creatori coreani sviluppano la propria lingua e la propria cultura audiovisiva. Sono riusciti, come la nostra serie, ad andare oltre i confini culturali e diventare un punto di riferimento per migliaia di telespettatori in tutto il mondo, soprattutto tra i giovani. Ecco perché trovo affascinante che il mondo de La casa de papel sia così attraente per i creatori coreani da poterne fare un adattamento. Anche il fatto che l’azione sia ambientata nella penisola coreana mi sembra una pietra miliare di cui sono davvero felice”.

Qual è il conteggio degli episodi?

La prima stagione di Rapina di denaro avrà un totale di 12 episodi. Ogni episodio avrà una durata di 60 minuti.

Sei entusiasta di un adattamento di K-Drama di Rapina di denaro? Fateci sapere nei commenti qui sotto!